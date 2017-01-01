Лидера группы KISS выгнали с телеканала и навсегда запретили там появляться

Солиста группы Kiss Джина Симмонса навечно изгнали из офиса телеканала Fox News, сообщает The Guardian. Симмонс приехал туда, чтобы принять участие в двух шоу в рамках кампании по продвижению своей новой книги «On Power».

По словам источника в Fox News, 68-летний музыкант ворвался навстречу персоналу, расстегнул рубашку и показал свой торс, прокричав: «Эй, детки, засудите меня».

Затем он начал рассказывать непристойные анекдоты о Майкле Джексоне и педофилии, а после ударил двоих сотрудников по голове своей книгой, высмеивая их интеллект.

Как сообщает издание, после инцидента Симмонсу запретили появляться в здании канала, а также в программах сети Fox. Записанное с ним интервью не выйдет в эфир.