Лидер Massive Attack поделился в соцсетях фотографиями Киева

Судя по отзывам поклонников, шоу очень пришлось им по душе. Massive Attack исполнили свои самые популярные хиты, а также активно общались с присутствующими на концерте.

Изюминкой на торте стало оформление выступления коллектива: на экран были выведены фрагменты заголовков из украинских медиа, что изрядно позабавило публику.

Но фестиваль прошел, музыканты уехали, а лидер Massive Attack Роберт Дель Ная продолжает публиковать в Instagram изображения, сделанные в Киеве. В объектив смартфона музыканта попали такие достопримечательности столицы Украины, как ЦУМ, аэропорт Борисполь, стадион имени Лобановского и, конечно же, Крещатик.