Лидер Massive Attack поделился в соцсетях фотографиями Киева

На прошлой неделе в Киеве прошел музыкальный фестиваль UPark Festival 2018, на котором культовая группа представила свое шоу.
Судя по отзывам поклонников, шоу очень пришлось им по душе. Massive Attack исполнили свои самые популярные хиты, а также активно общались с присутствующими на концерте.
Изюминкой на торте стало оформление выступления коллектива: на экран были выведены фрагменты заголовков из украинских медиа, что изрядно позабавило публику.
Но фестиваль прошел, музыканты уехали, а лидер Massive Attack Роберт Дель Ная продолжает публиковать в Instagram изображения, сделанные в Киеве. В объектив смартфона музыканта попали такие достопримечательности столицы Украины, как ЦУМ, аэропорт Борисполь, стадион имени Лобановского и, конечно же, Крещатик.
На одном из изображений мужчина бросает логотип Facebook, на других – орел с пистолетами бензозаправки вместо голов и крыса под зонтом. Рисунки нашли на улице Жилянской и на заправке на Набережно-Крещатицкой улице.
По одной из версий, Бэнкси – это и есть британский музыкант Роберт Дель Ная. Однако сам художник в официальном письме не подтвердил свое авторство киевских рисунков.