Лидер группы «Антитела» написал песню для сериала «Школа»

Роли новеньких из 10-Б в «Школе» исполняют финалист вокального проекта «Голос. Діти 3» Андрей Бойко, участница шоу «Голос. Діти 4» Нино Басилая, а также актеры Михаил Оноприенко и Михаил Мельничук.

Ранее Тарас Тополя уже писал саундтрек к сериалу – песню TDME («Там Де Ми Є»). Он рассказал, что подтолкнуло его к созданию нового трека для проекта.

«После очень органического сотрудничества нашей группы и сериала «Школа» в первом сезоне к нам обратились продюсеры ленты и предложили создать еще одну лирическую песню для нового героя – и мы, конечно, согласились, – говорит Тарас. – Хотя демоверсия будущей композиции была создана еще несколько лет назад, работа над финальной версией трека началась совсем недавно. Мы были в туре по Америке и записали на телефон исполнение трека во время подготовки к очередному выступлению. Сразу после концерта отправили эту версию продюсерам «Школы», им понравилось. Верю, что песня станет хитом, ведь Андрей прекрасно ее исполняет».

Напомним, второй сезон сериала «Школа» зрители могут смотреть с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале «1+1».