ТЕЛЕКРИТИКА

Лидер американской рок-группы ударил женщину ногой в лицо

Дуся

Лидер группы Queens of the Stone Age Джош Хомме ударил ногой фотографа Челси Лорен во время концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал Daily Mail.

На видео видно, как Хомме во время соло на гитаре, размахивая ногами, попадает по фотоаппарату, после чего тот ударяется женщине в лицо. По словам Лорен, в результате ей пришлось провести ночь в травмпункте.

Джош Хомме принес Челси извинения в Twitter, сказав, что был в состоянии транса. Однако фотограф не очень-то поверила в искренность вокалиста Queens of the Stone Age. Лорен сообщила, что перед тем, как ударить ее, Хомме посмотрел на нее и улыбнулся.

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