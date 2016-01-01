Летающие конфеты и торт-монстр в первом тизере украинского мультфильма «Украденная принцесса»

Ура! В сети опубликован первый тизер полнометражного украинского анимационного фильма «Украденная принцесса». Профессиональному киносообществу тизер был представлен 15 декабря в рамках Зимнего кинорынка Одесского кинофестиваля – теперь ролик будет демонстрироваться в кинотеатрах в подборке трейлеров перед фильмами.
Картина снимается на студии FILM.UA. Режиссером ленты выступает Олег Маламуж. По сценарию странствующий артист Руслан влюбляется в княжескую дочь Милу, но красавицу похищает злой колдун Черномор, и Руслан отправляется на поиски девушки и навстречу невероятным приключениям.
Ранее картина «Украденная принцесса» была представлена на американском кинорынке, где права на ее показ купили Австрия, Китай, Германия, Латвия, Швейцария, Эстония, Литва, страны Северной Африки и Ближнего Востока.
В прокат «Украденная принцесса» выйдет весной 2018 года.