Летающие конфеты и торт-монстр в первом тизере украинского мультфильма «Украденная принцесса»

Ура! В сети опубликован первый тизер полнометражного украинского анимационного фильма «Украденная принцесса». Профессиональному киносообществу тизер был представлен 15 декабря в рамках Зимнего кинорынка Одесского кинофестиваля – теперь ролик будет демонстрироваться в кинотеатрах в подборке трейлеров перед фильмами.

Картина снимается на студии FILM.UA. Режиссером ленты выступает Олег Маламуж. По сценарию странствующий артист Руслан влюбляется в княжескую дочь Милу, но красавицу похищает злой колдун Черномор, и Руслан отправляется на поиски девушки и навстречу невероятным приключениям.