ТЕЛЕКРИТИКА

Леся Украинка, Тарас Шевченко и Иван Франко поздравили Стивена Кинга с юбилеем

Дуся

Сегодня у короля ужасов Стивена Кинга юбилей – 70 лет. Я решила не быть занудой, как мои коллеги, и не делать скучных подборок его книг или, что еще хуже, цитат. Всем и так давно известно о плодотворности этого писателя, да и с экранизациями его романов тоже все ясно.


Стивена Кинга будут поздравлять! И не кто-то там, а классики украинской литературы. Ночью я провела спиритический сеанс (Лина Костенко, я помню, что вы живы) и попросила уважаемых писателей поздравить Кинга. А вот что из этого получилось:

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