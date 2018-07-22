Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

В соцсетях становится популярным флешмоб #kiki под песню рэпера Дрейка In my feelings. В середине июля музыкант выпустил клип, где признается подруге Кики в любви. Фанаты решили поддержать певца и начали публиковать видео, на которых танцуют под его песню.
Но потом кто-то решил, что просто плясать на месте – это не здорово, и запустил новую и более опасную версию. Теперь участники флешмоба на ходу выскакивают из машины, а затем бегут вслед за ней, танцуя и признаваясь Кики в любви.
Bahahahah
Cringiest thing pic.twitter.com/f2OhmtbdRB— Katie♡ (@katiedickey074) July 16, 2018
i almost died #Kekechallenge #KIKIDOYOULOVEME pic.twitter.com/ZkEExvN9ep— Barbara Kopylova (@baabsxx) July 15, 2018
Поклонники Леси остались в восторге от движений ведущей, а также оценили юмористическую составляющую ролика.
«Это лучший вариант из тех, что я видел!» – благодарили отважную Никитюк пользователи.