ТЕЛЕКРИТИКА

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

Дуся

В соцсетях становится популярным флешмоб #kiki под песню рэпера Дрейка In my feelings. В середине июля музыкант выпустил клип, где признается подруге Кики в любви. Фанаты решили поддержать певца и начали публиковать видео, на которых танцуют под его песню.


Изначальная версия флешмоба выглядит вполне безопасной.
Эта идея понравилась не только людям.

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Но потом кто-то решил, что просто плясать на месте – это не здорово, и запустил новую и более опасную версию. Теперь участники флешмоба на ходу выскакивают из машины, а затем бегут вслед за ней, танцуя и признаваясь Кики в любви.

А следующий ролик наглядно объясняет, почему #kiki может быть опасным.
Телеведущая Леся Никитюк оказалась не из робкого десятка и решила поддержать танцевальный флешмоб своим видео.

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Поклонники Леси остались в восторге от движений ведущей, а также оценили юмористическую составляющую ролика.

«Это лучший вариант из тех, что я видел!» – благодарили отважную Никитюк пользователи.

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