Леся Никитюк и ее светловолосая армия научат отбирать деньги у мужчин

По словам создателей игрового шоу, Леся Никитюк отлично справляется с ролью предводительницы блондинок. Сама телеведущая легко относится к стереотипам по отношению к светловолосым девушкам.

«Блондинки – это не только цвет волос, но и такой себе смешной диагноз, – комментирует Никитюк. – И, вы знаете, все эти шуточки вызывают у нас самые положительные эмоции. Мы, блондинки, готовы их поддержать и не против пошутить над собой».

Над образами участниц шоу трудятся 17 гримеров и девять стилистов, так что ценителям женской красоты будет на что посмотреть в новом сезоне. В каждом выпуске блонды будут появляться в новых образах – от моделей Playboy до безмятежных хиппи. И каждый раз им предстоит соперничать с новым героем, чья задача – пройти два тура и суперфинал. Однако в этом году мужчинам придется еще сложнее, ведь, по новым правилам шоу, в финале гостей ждет суперигра. Девушки в этой игре будут пытаться «расшатать» мужчину, чтобы в итоге выиграть и забрать у него все заработанные до суперфинала деньги.

Напомним, премьера шоу «Кто против блондинок?» состоится на «Новом канале» 28 августа в 19:00.