Леся Никитюк со съемочной группой «Орла и Решки» попала в ДТП

Это просто ужас! На съемках в Квинстауне съемочная группа сезона «Рай и Ад» тревел-шоу «Орла и Решки» с ведущей Лесей Никитюк попала в аварию. К счастью, все обошлось без серьезных травм.
«Вот что бывает, когда на узкой дороге встречаются две большие машины! – говорится на официальном сайте передачи. – Мы перемещались с локации на локацию. И тут нам навстречу выехала машина. Наш водитель пытался как-то сманеврировать – и нас перевернуло. Хорошо, что скорость была небольшой. Все напуганы, но отделались синяками и ссадинами!»
О происшествии рассказала и сама Никитюк, опубликовав видео.
Друзья, будьте осторожны!