Леся Ганжа: «Я ценю Мостовую как доктора Хауса от журналистики»

«...Ніна Матвієнко дала інтерв`ю якомусь каналу, – пишет Ганжа. – Висловила думку щодо артистів, які виступають в Криму, і ця думка суперечить патріотичному мейнстріму. Я інтерв`ю поки не дивилася, але для того, що я хочу сказати, це не так важливо. Суть в тому, що щойно вона це сказала, як понеслось лайно по трубах – про вату в голові і «матвієнко, давай до свіданія». А «драсьтє» було, я перепрошую? Як охоче люди прощаються з тим, з чим і не привіталися, чого в їхньому житті і так не існувало – ні як мистецького факту, ні як приводу для рефлексії.

...ніби вони купували її платівки, ніби це становило якусь цінність у їхньому житті. Весь той пласт живої музики, що є Ніна Матвієнко для мене, для більшості з тих, хто кричить оце своє притрушене «до свіданія», ніколи не існував.

Мені Ніна Матвієнко – це така пташка з дуже своєрідним голосом і не менш своєрідним мисленням. І майже шаманським ставленням до реальності. І зрештою вона має право висловлювати свої думки. Бо набагато гірше, коли людина, говорить не те, що думає, а те, що треба. Це тоді «одні слова для кухонь, другіє для уліц», це срср».

Напомню, Юлия Мостовая является главным редактором газеты «Зеркало недели. Украина» и женой депутата Анатолия Гриценко. Недавно в соцсетях бурно обсуждали статью Мостовой на тему «я не уеду из Украины». Текст перепостили сотни пользователей соцсетей, сопровождая его как положительными, так и негативными комментариями.

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