ТЕЛЕКРИТИКА

Леся Ганжа: «Я ценю Мостовую как доктора Хауса от журналистики»

Дуся

Журналистка Леся Ганжа вступилась за Юлию Мостовую, прокомментировав ее статью на примере конфликта по поводу высказываний Нины Матвиенко.


Журналистка Леся Ганжа назвала Юлию Мостовую «доктор Хаус от журналистики» и вспомнила недавний конфликт с певицей Ниной Матвиенко.

«...Ніна Матвієнко дала інтерв`ю якомусь каналу, – пишет Ганжа. – Висловила думку щодо артистів, які виступають в Криму, і ця думка суперечить патріотичному мейнстріму. Я інтерв`ю поки не дивилася, але для того, що я хочу сказати, це не так важливо. Суть в тому, що щойно вона це сказала, як понеслось лайно по трубах – про вату в голові і «матвієнко, давай до свіданія». А «драсьтє» було, я перепрошую? Як охоче люди прощаються з тим, з чим і не привіталися, чого в їхньому житті і так не існувало – ні як мистецького факту, ні як приводу для рефлексії.

...ніби вони купували її платівки, ніби це становило якусь цінність у їхньому житті. Весь той пласт живої музики, що є Ніна Матвієнко для мене, для більшості з тих, хто кричить оце своє притрушене «до свіданія», ніколи не існував.

Мені Ніна Матвієнко – це така пташка з дуже своєрідним голосом і не менш своєрідним мисленням. І майже шаманським ставленням до реальності. І зрештою вона має право висловлювати свої думки. Бо набагато гірше, коли людина, говорить не те, що думає, а те, що треба. Це тоді «одні слова для кухонь, другіє для уліц», це срср».

Напомню, Юлия Мостовая является главным редактором газеты «Зеркало недели. Украина» и женой депутата Анатолия Гриценко. Недавно в соцсетях бурно обсуждали статью Мостовой на тему «я не уеду из Украины». Текст перепостили сотни пользователей соцсетей, сопровождая его как положительными, так и негативными комментариями.

Заглавное фото: youtube.com

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