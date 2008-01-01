Лещенко и Топольская показали свою новую квартиру

«Нам сперва показали соседнюю квартиру, но там в одной комнате было совсем темно, и мне не понравилось, – рассказывает Топольская. – А потом показали нашу – и я поняла: это мой дом».

Настя пока не очень понимает, где в ее новой квартире будут стены, и не представляет, когда начнется ремонт.

Однако Топольская уже напланировала себе просторную детскую комнату, студию для аппаратуры, книг, коллекции пластинок и многочисленных рубашек Лещенко.

Свадьбу пара планирует осенью.

«Потому что осень – хорошее время для свадьбы», – пояснили влюбленные.