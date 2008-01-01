ТЕЛЕКРИТИКА

Лещенко и Топольская показали свою новую квартиру

Дуся

Депутат Сергей Лещенко и его невеста диджей Анастасия Топольская наконец-то показали свою скандальную квартиру. Думаю, не стоит напоминать о шуме в СМИ и соцсетях из-за этой покупки, которая была сделана летом 2016 года.

Журналисты «Нового времени» зашли в гости к паре сначала в арендованную квартиру, а потом и в новую. Правда, увидели мои коллеги лишь голые стены и планировку.

Фото: тут и далее Александр Медведев

Сергей Лещенко еще раз повторился, что скандал вокруг покупки жилья был планомерной акцией недоброжелателей.

«Что касается покупки квартиры, то мы сейчас совершенно серьезно можем заявить: за нами следили, – рассказывает Лещенко. – 31 августа был подписан договор покупки квартиры. Деньги были заплачены 1 сентября, а уже в пять вечера того же дня информация об этом была на Facebook-странице основателя сайта, который принадлежит Грановскому и Кононенко и используется ими для слива информации».

Также будущие супруги сказали, что этот инцидент помог Лещенко в карьерном росте и стал дополнительным пиаром. На утверждение журналистов, что реклама получилась сомнительного характера, Лещенко ответил: «Где меня критикуют? В «Фейсбуке»? «Фейсбук» – это не реальная жизнь, и не надо их путать. В реальности из ста слов поддержки я слышу одно слово критики».

А Топольская рассказала, что о покупке совместного жилья они задумались еще вначале отношений. Пара рассматривала несколько вариантов, но переезжать из центра Анастасия категорически не хотела. О продаже квартиры в доме по соседству они узнали абсолютно случайно.

«Нам сперва показали соседнюю квартиру, но там в одной комнате было совсем темно, и мне не понравилось, – рассказывает Топольская. – А потом показали нашу – и я поняла: это мой дом».

Настя пока не очень понимает, где в ее новой квартире будут стены, и не представляет, когда начнется ремонт.

Однако Топольская уже напланировала себе просторную детскую комнату, студию для аппаратуры, книг, коллекции пластинок и многочисленных рубашек Лещенко.

Свадьбу пара планирует осенью.

«Потому что осень – хорошее время для свадьбы», – пояснили влюбленные.



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