Лесь Подервянский послал главу МВД Украины

Что-то не везет в последнее время министру внутренних дел Арсену Авакову: то сын окажется причастным к громкому коррупционному скандалу, то в отставку захотят отправить. Теперь вот еще известный драматург и художник Лесь Подервянский решил в Twitter послать куда подальше многострадального главу МВД.
После того как Арсен Аваков поблагодарил в Twitter депутатов Верховной Рады, которые не стали отправлять его в отставку, в комментарии пришел мастер крепкого словца Лесь Подервянский и послал министра в пеший поход с элементами эротики.
Я честно пыталась найти хотя бы один позитивный комментарий в сторону главы МВД, но потерпела фиаско – пользователи все как один решительно настроены против Авакова. Удивляться столь негативной реакции я бы не стала, ведь, по некоторым данным, при руководстве министра внутренних дел уровень преступности в Украине вырос на 30 процентов.