Лесь Подервянский послал главу МВД Украины

После того как Арсен Аваков поблагодарил в Twitter депутатов Верховной Рады, которые не стали отправлять его в отставку, в комментарии пришел мастер крепкого словца Лесь Подервянский и послал министра в пеший поход с элементами эротики.

Я честно пыталась найти хотя бы один позитивный комментарий в сторону главы МВД, но потерпела фиаско – пользователи все как один решительно настроены против Авакова. Удивляться столь негативной реакции я бы не стала, ведь, по некоторым данным, при руководстве министра внутренних дел уровень преступности в Украине вырос на 30 процентов.