ТЕЛЕКРИТИКА

Леди Гага показала свой «персик»

Дуся
Американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) продолжает эпатировать публику. На этот раз дива решила удивить поклонников смелыми снимками в откровенном купальнике. Фотографии певица опубликовала в Instagram.

From the woods for Thanksgiving to the beach for Tour in Miami! #beyourself #ladygaga #beachwear #JoanneWorldTourMiami Bienvenidos a Miami!

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

#joanneworldtour #ladygaga

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Больше всего поклонникам Гаги понравилась фотография пятой точки певицы – меньше чем за сутки ее «лайкнули» больше миллиона человек.

«Называйте меня принцессой Персиком», – подписала снимок Леди Гага.

Как новоиспеченный жених певицы Кристиан Карино отреагировал на эту фотосессию, история умалчивает. Но учитывая то, что он является агентом по работе со звездами, думаю, парень к такому привык.

Главное в разделе

Дуся

Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин с бокалом: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Британская телезвезда решила напомнить о себе, снявшись в откровенной фотосессии

Популярное на Телекритике



Культура

3 главных сериала декабря

Общество

Минкульт может отозвать из проката сериал «Сваты». Кто следующим дополнит список?

Дуся

Екатерина Бабкина с Юрием Марченко, Влад Иваненко с Сергеем Дидковским, а Артем Травкин с бокалом: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Британская телезвезда решила напомнить о себе, снявшись в откровенной фотосессии