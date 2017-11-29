Леди Гага показала свой «персик»

«Называйте меня принцессой Персиком», – подписала снимок Леди Гага.

Как новоиспеченный жених певицы Кристиан Карино отреагировал на эту фотосессию, история умалчивает. Но учитывая то, что он является агентом по работе со звездами, думаю, парень к такому привык.