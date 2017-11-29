Леди Гага показала свой «персик»

Американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) продолжает эпатировать публику. На этот раз дива решила удивить поклонников смелыми снимками в откровенном купальнике. Фотографии певица опубликовала в Instagram.
Больше всего поклонникам Гаги понравилась фотография пятой точки певицы – меньше чем за сутки ее «лайкнули» больше миллиона человек.
«Называйте меня принцессой Персиком», – подписала снимок Леди Гага.
Как новоиспеченный жених певицы Кристиан Карино отреагировал на эту фотосессию, история умалчивает. Но учитывая то, что он является агентом по работе со звездами, думаю, парень к такому привык.