Леди Гага подарила поклонникам на Новый год откровенное фото

Леди Гага – самая необычная звезда. От певицы, которая ради привлечения внимания одно время скрывалась под платьем из мяса, она перешла к среднестатистической звезде, которая теперь всячески пытается показать свою сексуальность.

С некоторым опозданием Гага поздравила в своем Twitter поклонников с Новым годом, опубликовав фотографию в белом бикини.