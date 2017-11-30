ТЕЛЕКРИТИКА

Леди Гага подарила поклонникам на Новый год откровенное фото

Дуся

Леди Гага – самая необычная звезда. От певицы, которая ради привлечения внимания одно время скрывалась под платьем из мяса, она перешла к среднестатистической звезде, которая теперь всячески пытается показать свою сексуальность.

С некоторым опозданием Гага поздравила в своем Twitter поклонников с Новым годом, опубликовав фотографию в белом бикини.

«С Новым годом, – пишет певица. – К счастью. Здоровью. Любви. И к простоте прекрасной незабываемой природы, жизни».

Пользователи соцсети отметили в комментариях, что Гага в прекрасной форме, а также принялись отвешивать комплименты ее пятой точке.

Певица не впервые хвастается своими формами в купальнике: несколько месяцев назад она уже показывала фотографии с пляжа и просила называть ее «принцесса Персик».

Дуся

Леди Гага показала свой «персик»

Прошлый год оказался очень удачным для Леди Гаги. Ее последнее достижение – контракт, который она подписала с администрацией Park Theatre при казино Monte Carlo в Лас-Вегасе. По условиям этого соглашения, 31-летняя Гага должна будет выступить там в 36 шоу, за что ей заплатят 14,4 миллиона долларов.

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