«Ласковый май» нового поколения, мышиные ушки Оксаны Марченко и слезы зрителей: как прошел финал «Х-Фактора»

После было нескольких ярких выступлений, где к примеру, фронтмен группы The Hypnotunez, снял рубашку и показал всем (нет, не бицепсы) надпись на груди: «Мистецтво is dead». А потом ещё и повторил эту фразу в песне раз пять. От чего же «мистецтво» is dead: то ли потому что парни вылетели до супер-финала, то ли потому что реально мистецтво не совсем живое нынче — я так и не поняла.