ТЕЛЕКРИТИКА

«Ласковый май» нового поколения, мышиные ушки Оксаны Марченко и слезы зрителей: как прошел финал «Х-Фактора»

Как Данилко размышлял о «вкусовщине», Бедняков задавал странные вопросы Савлепову, а «искусство умирало»

Дуся
Дуся, если честно, до сих пор под впечатлением от субботнего эфира шоу «Х-Фактор». О том, как праздновали победу победители Севак Ханагян и его наставник Антон Савлепов мы уже рассказывали. Теперь настал черед показать вам, что происходило на эфире и не только.

Только самый ленивый подросток или самая отчаянная домохозяйка не знали, что 24 декабря на СТБ  – суперфинал седьмого сезона «Х-Фактора». А мы знали и ждали, когда же начнется этот праздник жизни! Ведь обещали много сюрпризов, а это я люблю. Ну и было интересно, кого же объявят победителем – лирического Севака Ханагяна или украинскую рок-надежду группу Detach.

И первый сюрприз для меня – мои соседки по зрительному ряду: две чудные девушки лет 50, которые знали об «Х-Факторе» все. Поверьте, участники самого шоу не знают столько о себе и проекте, как эти две милые дамы.

Оксана Марченко начинает и выигрывает... аплодисменты

Все фото – Максим Лисовой

После того как Оксана Марченко разогрела публику, жестами требуя громких аплодисментов, на сцену выбежали финалисты седьмого сезона «Х-Фактора». Ребята были в новогодних колпаках и пижамах. И тут началось:

– Сашааааааа! Мммммммм!!! Такой халёсий! Мой зайка! – умиленно пищали фанатки «Х-Фактора» на ряд выше (Саша – это фронтмен группы Mountain Breeze. – Прим. ред.).

Не, ну и впрямь праздник какой-то!

"Взорвать" праздничное настроение - done!

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При первых звуках музыки номера мои соседки резво вскочили и начали задорно хлопать и танцевать. Ну и весь зал, естественно, тоже. Честно говоря, было похоже, что это уже финальная песня и победитель объявлен. Но я же не знала, что публика будет в восторге подрываться с мест во время любой песни любого исполнителя. Как бы там ни было, именно благодаря такой «включенной» аудитории, молодые звёзды и получали столько оваций.

Благодарная публика

Жюри, как всегда, соблюдало спокойствие. Если не считать Антона Савлепова, который часто крутился в кресле и подпевал участникам.

Я воспользовалась одним из моментов в рекламной паузе и побежала расспросить безмятежного Андрея Данилко о том, что же он думает по поводу происходящего. Естественно, сразу речь зашла об Х-подопечных Андрея группе Mountain Breeze.

Вот не часто увидишь на лице Андрея Данилко даже вот такой намек на улыбку. Значит, праздник точно удался!

Фото: из личного архива Андрея Данилко

— Мне очень нравится эта группа! Понимаете, на современной эстраде я не вижу классного подростка-звезду для девочек. Каждому поколению нужен свой «Ласковый май»! И вот Mountain Breeze такие, что девочки просто пищат, вы же слышали. И их мамы тоже!

— Во время съемок вы сказали, что никогда никого не бросаете. Будете продюсировать ребят ну или заниматься наставничеством?

— Не будем говорить о продюсировании. Надо сесть после гала-концерта с ребятами и поговорить. Может, оно им триста лет не надо, понимаете? Может, они учиться хотят!

— За кого болеете в суперфинале: за Севака или группу Detach?

— Нельзя сказать за кого. Они абсолютно разные. Тут, получается, кто больше нравится зрителю, тот и побеждает. Это чисто вкусовщина... Я за Mountain Breeze!

— Как вам вообще в роли судьи?

— Вы знаете, это был очень сложный опыт для меня, но и очень полезный. Это такое осознанное насилие над собой во благо. Понимаете, я соткан из фобий: у меня есть фобия транспорта, фобия магазинов, фобия людей... Потому что это слава рано обрушилась и психологически было очень тяжело справиться. Мне до сих пор кажется, что все и всегда на меня смотрят. Я на кастингах сначала жалел, что согласился. Потому что надо было рано вставать и я знал, что плохо выгляжу, я и так был тогда на снотворных, а тут еще эти подъемы! Но уже на эфирах начал менять свое мнение.

— Во время «Х-фактора» вам предлагали судействовать где-то еще?

— Та конечно! Всегда предлагали! Я же отказывался.

— А почему именно для «Х-фактора» сделали исключение?

— А тут большую роль сыграло руководство. Там работает много молодых, а я люблю молодых. С ними иначе работается. Для меня играет роль человеческий фактор. Если нет «семьи» — мне неинтересно. Ко всем, с кем работаешь (с бухгалтером, помощником) надо относиться с любовью. Иначе не работает, понимаете? Вот так и с ребятами Mountain Breeze: они мне как что-то скажут, я на них смотрю и радуюсь. Столько этой весны в их словах, столько наивности, столько вот этого «завтра не надо в школу»!..

— Мы знаем, что, несмотря на взятую паузу в творчестве Сердючки, вы недавно приняли участие в «огоньке» СТБ.

— Да, мы сделали паузу именно в Украине. Потому что наши выступления воспринимаются как «разменная монета», понимаешь? Мы недавно из Казахстана прилетели, на стадионе пели, на секундочку! А тут, у меня звезда на голове и всё, я уже «Кремлевская звезда».

А на огоньке Вера прилетела с планеты добра в этот, так сказать, жестокий мир и мы спели, что всё будет хорошо. Мы сделали исключение для «Х-фактора», потому что меня сюда втянули, за что спасибо Бородянскому.

Ну сразу видно людей с планеты добра. Кстати, на этом фото - не только Андрей Данилко и участники "Х-фактора", но и, конечно, сценическая мама Верки Сердючки - актриса Инна Белоконь и ее дочка Яна.

Фото: из личного архива Андрея Данилко

Так заговорилась с Андреем, что едва смогла оторваться от него, чтобы дальше наслаждаться праздником жизни, то есть суперфиналом.

Правило гласит: порвешь меха - "порвешь" и зал

Где-то так выглядит новогодний корпоратив у Вилли Вонки

А вот так, обычно, выглядит Антон Савлепов. Серьезно, найти фото, где он стоял бы прямо, практически невозможно.

После было нескольких ярких выступлений, где к примеру, фронтмен группы The Hypnotunez, снял рубашку и показал всем (нет, не бицепсы) надпись на груди: «Мистецтво is dead». А потом ещё и повторил эту фразу в песне раз пять. От чего же «мистецтво» is dead: то ли потому что парни вылетели до супер-финала, то ли потому что реально мистецтво не совсем живое нынче — я так и не поняла.

А так все мило начиналось - с контрабаса

А потом - раз - и судей "х-фактора" оставили с носом. При чем, в буквальном смысле.

— Шо им тут тянуть?, — вырвали меня из размышлений об искусстве мои соседки. Ну первый эфир еще ладно, технические неполадки и всё такое, а сейчас? Линии для голосования давно закрыты. Ну шо тянуть?! Не, ну правда!

Я тоже подумала: действительно, ШО ТЯНУТЬ?!

И вот суперфиналисты по очереди принялись радовать благодарную публику. Группа Detach (наставник Юлия Санина) выступала под неистовый рев х-фанатов: «ДЕТАЧ, ДЕТАЧ, ДЕТААААААААААЧ!!!!!». А мои соседки начинали оживлённо хлопать, подтанцовывать и обсуждать между собой:

— Хочется, чтоб они всё-таки победили!

— Ой, и не говори!

- Как вам выступление Detach?

- Огонь! Ваще огонь!

Сразу видно: фанаты готовились к эфиру

А при выступлении Севака Ханагяна (наставник Антон Савлепов), фан-зона вооружалась желтыми флажками с надписью красными буквами «СЕВАК № 1», плакатами, а мои соседки принимались за дело:

— Может, ему в оперные надо?

— Не, я не люблю вот эти все оперные. Я ж потому и не болела за Кузнецова и за этого... как его... за Кривошапко! Я ж говорю: мне нравится, как Севак поет, но мне страшно не хочется, чтобы он победил. Страшно!

И вам страшно, когда на Севака Ханагяна смотрите?

А как по мне, неплохой парень. Чего страшного-то?

Я, кстати, делала ставку на группу Detach, ведь поддержка зала была просто сумасшедшей. И наставница команды Юлия Санина не раз говорила о том, что украинский зритель наконец совершенствует свои музыкальные предпочтения, учитывая, что Detach в суперфинале. Но немало фанаток писком и визгом доказывали преданность Севаку, особенно, когда он начинал петь «Люби меня, люби, жарким огнём, ночью и днём...». Тогда х-публике разрешили выйти на сцену для создания картинки общности единства. Вот тогда все девочки, кто надел на эфир кроткие обтягивающие платья и высокие каблуки, поняли, что принарядились не зря!

Душа поет - поклонники танцуют. Все как надо!

Это, чтобы вы понимали, насколько все было мило и душевно - сплошное "мимими" и онимающиеся зайцы.

В общем, кого только не было видно на сцене. Единственный, кто там так ни разу и не появился за эфир был Андрей Бедняков. Во время рекламной паузы, я и решила выяснить почему так.

— Почему вы больше не стоите на сцене с Оксаной Марченко?

— Не достоин, — «на полном серьёзе» ответил Андрей.

— Как вам в роли соведущего Оксаны Марченко?

— Для меня это честь!

Андрей Бедняков даже в белое приоделся, но его к Оксане Марченко на сцену все равно не пустили

— Вам больше нравится на сцене, как сейчас или бежать куда-то с рюкзаком, как в «Орле и Решке»?

— Я и сейчас бегаю с рюкзаком. Всех же развозят после эфира по домам, а я с рюкзаком бегу на съемную квартиру, — продолжал веселиться Бедняков.

— Говорили уже о вашем дальнейшем участии в «Х-факторе» в роли ведущего?

— Нет, пока не говорили, но я за «Х-фактор 8, 9, 10, 11, 15...»

— Сегодня за кулисами, сложилось впечатление, что у вас какие-то непростые отношения с Антоном Савлеповым. Он сказал, что вы постоянно задаете ему странные вопросы и что вы его не уважаете.

— Я не уважаю Савлепова? Я очень уважаю каждого члена жюри и, если честно, никому не в обиду, но я рад, что жюри нового сезона слегка освежили.

Савлепов торжествует!..

...Меладзе умиляется

Я, кстати, тоже очень рада. Чего только стоило дуэтное выступление Юлии Саниной со своим подопечным — фронтменом группы Detach Алексеем Веренчиком. Юлия и Лёша, взобравшись на генератор с дымом, задорно пели: «We will, we will rock you!»

Зажгли, ничего не скажешь!

Муж Юлии Саниной Валерий Бебко (справа) просто "окосел" от восторга.

"Боже мой, с кем я живу", - подумала после этого Санина, схватившись за голову.

Rock you, ни rock you, но «Переможцем 7-го сезону шоу стає Сєвак Ханагян», — объявила Оксана Марченко.

Визги, крики. Одна из моих соседок плачет. Севак кричит фразу из песни «Я непобедим!». Соседка расстраивается ещё больше.

Зима, Савлепов, торжествуя...

Пока все на сцене поздравляли победителя и утешали проигравших, Оксана Марченко быстренько надела на голову ушки Микки Мауса и закончила эфир.

Оксана Марченко, ушки Микки Мауса и селфи-палка - что еще для эфира надо?

Пофотографировавшись, Юлия Санина и её подопечные группа «Detach» поспешно покинули сцену, а Севак собирал комплименты, поздравления и овации. Вдруг, ивжу — бежит Бедняков, а за ним девочка лет 15-ти. Андрей кричит: «Севак! Севак! Представляешь, подходит ко мне эта девочка и говорит «Поздравляю вас с победой!».

На этой весёлой ноте, я решила, что пора домой и что, как ни крути, для каждого победитель свой.


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