«Ласковый май» нового поколения, мышиные ушки Оксаны Марченко и слезы зрителей: как прошел финал «Х-Фактора»

— Как вам вообще в роли судьи?

— Вы знаете, это был очень сложный опыт для меня, но и очень полезный. Это такое осознанное насилие над собой во благо. Понимаете, я соткан из фобий: у меня есть фобия транспорта, фобия магазинов, фобия людей... Потому что это слава рано обрушилась и психологически было очень тяжело справиться. Мне до сих пор кажется, что все и всегда на меня смотрят. Я на кастингах сначала жалел, что согласился. Потому что надо было рано вставать и я знал, что плохо выгляжу, я и так был тогда на снотворных, а тут еще эти подъемы! Но уже на эфирах начал менять свое мнение.

— Во время «Х-фактора» вам предлагали судействовать где-то еще?

— Та конечно! Всегда предлагали! Я же отказывался.

— А почему именно для «Х-фактора» сделали исключение?

— А тут большую роль сыграло руководство. Там работает много молодых, а я люблю молодых. С ними иначе работается. Для меня играет роль человеческий фактор. Если нет «семьи» — мне неинтересно. Ко всем, с кем работаешь (с бухгалтером, помощником) надо относиться с любовью. Иначе не работает, понимаете? Вот так и с ребятами Mountain Breeze: они мне как что-то скажут, я на них смотрю и радуюсь. Столько этой весны в их словах, столько наивности, столько вот этого «завтра не надо в школу»!..