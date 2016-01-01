«Ласковый май» нового поколения, мышиные ушки Оксаны Марченко и слезы зрителей: как прошел финал «Х-Фактора»

Только самый ленивый подросток или самая отчаянная домохозяйка не знали, что 24 декабря на СТБ – суперфинал седьмого сезона «Х-Фактора». А мы знали и ждали, когда же начнется этот праздник жизни! Ведь обещали много сюрпризов, а это я люблю. Ну и было интересно, кого же объявят победителем – лирического Севака Ханагяна или украинскую рок-надежду группу Detach.
И первый сюрприз для меня – мои соседки по зрительному ряду: две чудные девушки лет 50, которые знали об «Х-Факторе» все. Поверьте, участники самого шоу не знают столько о себе и проекте, как эти две милые дамы.
После того как Оксана Марченко разогрела публику, жестами требуя громких аплодисментов, на сцену выбежали финалисты седьмого сезона «Х-Фактора». Ребята были в новогодних колпаках и пижамах. И тут началось:
– Сашааааааа! Мммммммм!!! Такой халёсий! Мой зайка! – умиленно пищали фанатки «Х-Фактора» на ряд выше (Саша – это фронтмен группы Mountain Breeze. – Прим. ред.).
Жюри, как всегда, соблюдало спокойствие. Если не считать Антона Савлепова, который часто крутился в кресле и подпевал участникам.
Я воспользовалась одним из моментов в рекламной паузе и побежала расспросить безмятежного Андрея Данилко о том, что же он думает по поводу происходящего. Естественно, сразу речь зашла об Х-подопечных Андрея группе Mountain Breeze.
— Мне очень нравится эта группа! Понимаете, на современной эстраде я не вижу классного подростка-звезду для девочек. Каждому поколению нужен свой «Ласковый май»! И вот Mountain Breeze такие, что девочки просто пищат, вы же слышали. И их мамы тоже!
— Во время съемок вы сказали, что никогда никого не бросаете. Будете продюсировать ребят ну или заниматься наставничеством?
— Не будем говорить о продюсировании. Надо сесть после гала-концерта с ребятами и поговорить. Может, оно им триста лет не надо, понимаете? Может, они учиться хотят!
— За кого болеете в суперфинале: за Севака или группу Detach?
— Нельзя сказать за кого. Они абсолютно разные. Тут, получается, кто больше нравится зрителю, тот и побеждает. Это чисто вкусовщина... Я за Mountain Breeze!
— Как вам вообще в роли судьи?
— Вы знаете, это был очень сложный опыт для меня, но и очень полезный. Это такое осознанное насилие над собой во благо. Понимаете, я соткан из фобий: у меня есть фобия транспорта, фобия магазинов, фобия людей... Потому что это слава рано обрушилась и психологически было очень тяжело справиться. Мне до сих пор кажется, что все и всегда на меня смотрят. Я на кастингах сначала жалел, что согласился. Потому что надо было рано вставать и я знал, что плохо выгляжу, я и так был тогда на снотворных, а тут еще эти подъемы! Но уже на эфирах начал менять свое мнение.
— Во время «Х-фактора» вам предлагали судействовать где-то еще?
— Та конечно! Всегда предлагали! Я же отказывался.
— А почему именно для «Х-фактора» сделали исключение?
— А тут большую роль сыграло руководство. Там работает много молодых, а я люблю молодых. С ними иначе работается. Для меня играет роль человеческий фактор. Если нет «семьи» — мне неинтересно. Ко всем, с кем работаешь (с бухгалтером, помощником) надо относиться с любовью. Иначе не работает, понимаете? Вот так и с ребятами Mountain Breeze: они мне как что-то скажут, я на них смотрю и радуюсь. Столько этой весны в их словах, столько наивности, столько вот этого «завтра не надо в школу»!..
— Мы знаем, что, несмотря на взятую паузу в творчестве Сердючки, вы недавно приняли участие в «огоньке» СТБ.
— Да, мы сделали паузу именно в Украине. Потому что наши выступления воспринимаются как «разменная монета», понимаешь? Мы недавно из Казахстана прилетели, на стадионе пели, на секундочку! А тут, у меня звезда на голове и всё, я уже «Кремлевская звезда».
А на огоньке Вера прилетела с планеты добра в этот, так сказать, жестокий мир и мы спели, что всё будет хорошо. Мы сделали исключение для «Х-фактора», потому что меня сюда втянули, за что спасибо Бородянскому.
После было нескольких ярких выступлений, где к примеру, фронтмен группы The Hypnotunez, снял рубашку и показал всем (нет, не бицепсы) надпись на груди: «Мистецтво is dead». А потом ещё и повторил эту фразу в песне раз пять. От чего же «мистецтво» is dead: то ли потому что парни вылетели до супер-финала, то ли потому что реально мистецтво не совсем живое нынче — я так и не поняла.
— Шо им тут тянуть?, — вырвали меня из размышлений об искусстве мои соседки. Ну первый эфир еще ладно, технические неполадки и всё такое, а сейчас? Линии для голосования давно закрыты. Ну шо тянуть?! Не, ну правда!
Я тоже подумала: действительно, ШО ТЯНУТЬ?!
И вот суперфиналисты по очереди принялись радовать благодарную публику. Группа Detach (наставник Юлия Санина) выступала под неистовый рев х-фанатов: «ДЕТАЧ, ДЕТАЧ, ДЕТААААААААААЧ!!!!!». А мои соседки начинали оживлённо хлопать, подтанцовывать и обсуждать между собой:
— Хочется, чтоб они всё-таки победили!
— Ой, и не говори!
А при выступлении Севака Ханагяна (наставник Антон Савлепов), фан-зона вооружалась желтыми флажками с надписью красными буквами «СЕВАК № 1», плакатами, а мои соседки принимались за дело:
— Может, ему в оперные надо?
— Не, я не люблю вот эти все оперные. Я ж потому и не болела за Кузнецова и за этого... как его... за Кривошапко! Я ж говорю: мне нравится, как Севак поет, но мне страшно не хочется, чтобы он победил. Страшно!
А как по мне, неплохой парень. Чего страшного-то?
Я, кстати, делала ставку на группу Detach, ведь поддержка зала была просто сумасшедшей. И наставница команды Юлия Санина не раз говорила о том, что украинский зритель наконец совершенствует свои музыкальные предпочтения, учитывая, что Detach в суперфинале. Но немало фанаток писком и визгом доказывали преданность Севаку, особенно, когда он начинал петь «Люби меня, люби, жарким огнём, ночью и днём...». Тогда х-публике разрешили выйти на сцену для создания картинки общности единства. Вот тогда все девочки, кто надел на эфир кроткие обтягивающие платья и высокие каблуки, поняли, что принарядились не зря!
В общем, кого только не было видно на сцене. Единственный, кто там так ни разу и не появился за эфир был Андрей Бедняков. Во время рекламной паузы, я и решила выяснить почему так.
— Почему вы больше не стоите на сцене с Оксаной Марченко?
— Не достоин, — «на полном серьёзе» ответил Андрей.
— Как вам в роли соведущего Оксаны Марченко?
— Для меня это честь!
— Вам больше нравится на сцене, как сейчас или бежать куда-то с рюкзаком, как в «Орле и Решке»?
— Я и сейчас бегаю с рюкзаком. Всех же развозят после эфира по домам, а я с рюкзаком бегу на съемную квартиру, — продолжал веселиться Бедняков.
— Говорили уже о вашем дальнейшем участии в «Х-факторе» в роли ведущего?
— Нет, пока не говорили, но я за «Х-фактор 8, 9, 10, 11, 15...»
— Сегодня за кулисами, сложилось впечатление, что у вас какие-то непростые отношения с Антоном Савлеповым. Он сказал, что вы постоянно задаете ему странные вопросы и что вы его не уважаете.
— Я не уважаю Савлепова? Я очень уважаю каждого члена жюри и, если честно, никому не в обиду, но я рад, что жюри нового сезона слегка освежили.
Rock you, ни rock you, но «Переможцем 7-го сезону шоу стає Сєвак Ханагян», — объявила Оксана Марченко.
Визги, крики. Одна из моих соседок плачет. Севак кричит фразу из песни «Я непобедим!». Соседка расстраивается ещё больше.
Пофотографировавшись, Юлия Санина и её подопечные группа «Detach» поспешно покинули сцену, а Севак собирал комплименты, поздравления и овации. Вдруг, ивжу — бежит Бедняков, а за ним девочка лет 15-ти. Андрей кричит: «Севак! Севак! Представляешь, подходит ко мне эта девочка и говорит «Поздравляю вас с победой!».