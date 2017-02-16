Лайму Вайкуле прооперировали в Америке

«К сожалению, вынуждена отменить все концерты февраля, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах, и повредила ногу, – пишет Вайкуле. – Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отменяются, а состоятся в марте, как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи».

Фото: joinfo.ua