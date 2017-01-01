Лайма Вайкуле тайно обвенчалась с возлюбленным после 40 лет отношений

Вы не поверите, но Лайма Вайкуле обвенчалась! Штампа в паспорте у нее как никогда не было, так и нет, и это собственный выбор певицы. Уже больше 40 лет с ней рядом находится Андрей Латковский, а пять лет назад пара обвенчалась в Лос-Анджелесе. Этого захотел возлюбленный Лаймы. Передает bloknot.ru.

«Обвенчались мы в Лас-Вегасе в обычном храме, - рассказала Вайкуле. - Сделали это шутки ради. По сути, мы оба свободные, самостоятельные люди».

С Андреем Латковским Вайкуле познакомилась еще в 16 лет. Вместе влюбленные пережили и восхождение певицы на музыкальный Олимп, и страшную болезнь, которую звезде удалось побороть. Не развело пару и то, что у них нет детей: сначала Вайкуле прервала беременность еще в начале карьеры, второй раз – на пике популярности. Пара хотела повременить с рождением наследников, но «потом» родить уже не получилось.

«Теперь я понимаю – это убийство. Ведь внутри тебя человек – он уже живой. То, что я сделала, – моя душевная мука, тяжкий крест, который предстоит нести до конца. Не передать словами, как я раскаиваюсь! Ведь теперь я обречена быть одной», - призналась певица в одном из интервью.