ТЕЛЕКРИТИКА

Kyivstoner с Седоковой, а Горбунов с Поляковой: как медийщики провели уик-энд

Дуся

В понедельник традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.


Этот уик-энд оказался щедрым на события. И начну я с походов в театр.

Телеведущая Анастасия Даугуле сходила в Национальную оперу посмотреть на Екатерину Кухар и Александра Стоянова.

Фото: facebook.com

«Сегодня они танцевали вместе на главной оперной сцене страны, – пишет Анастасия. – Танцевали то, что не всегда здесь увидишь. Танцевали так, что перехватывало дыхание. Ослепляюще великолепные на сцене и невероятно скромные в жизни. Какая радость, что вы у нас есть! Что держите планку так высоко и дарите балету новое, сильное, красивое дыхание!»

Телеведущая Соломия Витвицкая побывала на творческом вечере Ады Роговцевой.

Фото: instagram.com

Туда же отправился и фотограф Ростислав Рипка.

Фото: instagram.com

«Творческий вечер Нашей Великой Артистки», - подписал снимок Ростислав.

Шоумен и ведущий Юрий Горбунов селфился с Потапом и Олей Поляковой на концерте «Лиги Смеха».

Фото: instagram.com

Главный редактор интернет-журнала о музыке Comma Сергей Кейн эти выходные провел в Харькове на фестивале PLAN B, где он провел лекцию и отыграл сет экспериментального хип-хопа.

Фото: instagram.com

Туда же отправилась и Татьяна Кисельчук. Правда, немного задержалась на вокзале.

Фото: facebook.com

Ведущая Василиса Фролова посетила церемонию награждения конкурса «Выбор года», а затем вымыла пол в своем парадном.

Фото: instagram.com

«Коли вже перемиті усі кісточки рестораторів, нагадаю, що вчора пройшла вже 17-а церемонія нагородження конкурсу "Вибір Року". Дуже вдячна долі за те, що саме там знайомлюсь з видатними персонами у моєму житті. Саме там в мене щороку відбуваються зовсім невипадкові зустрічі. Вітаю переможців ✨ А потім я така оп, і вирішила вийти з зони комфорту .... та вимила підлогу у парадному», - написала Фролова.

На этом же мероприятии засветился и блогер-репер Киевстоунер в компании Анны Седоковой и Дяди Жоры.

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А также в Instagram Владимира Остапчука.

Фото: instagram.com

К слову, Остапчуку на этих выходных было не до отдыха. Судя по его соцстраницам, он успел провести два мероприятия за один день.

Фото: instagram.com

Ведущая Екатерина Осадчая тоже зря время не теряла и успела на презентацию нового Porsche Cayenne.

Фото: instagram.com

Телеведущая Янина Соколова предпочла путешествие в Данию светским тусовкам.

Фото: instagram.com

Ведущая Анна Тесленко никак не могла добраться домой на «Интерсити». Дело в том, что поезд, на котором ехала Анна сломался. Своим не самым приятным приключением Анна поделилась со своими подписчиками.

Фото: instagram.com

«Слава Украине!» - резюмировала ведущая.

Регина Тодоренко влюбилась и уволилась. Теперь ведущая спит до 12 часов, готовит и много читает. Ну, а также ностальгирует по путешествиям.

Фото: instagram.com

Медиаменеджер Валид Аршуф праздновал день рождения отца.

Фото: instagram.com

Главный редактор журнала XXL Никита Добрынин впервые побывал на выставке собак.

Фото: instagram.com

«Впервые в жизни я на выставке собак. Да, сложно было уйти, так сказать, с пустыми руками.
Хотелось взять себе щенка веймеранера или кремового французского бульдога. Но пока не могу. Не хотел бы постоянно оставлять собаку друзьям, родным», - написал Никита.

Журналистка Ярослава Коба отдыхала в компании подруг. И немного сходила с ума: сидя в Украине ей чем-то неугодило королевство Монако.

Фото: facebook.com

«Мы требуем импичмента князя Монако!! Нас уже трое! Подтягивайтесь, кто как не мы, патриоты Монако, спасет Монако!!!!», - написала Ярослава.

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