Kyivstoner с Седоковой, а Горбунов с Поляковой: как медийщики провели уик-энд

В понедельник традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.
Этот уик-энд оказался щедрым на события. И начну я с походов в театр.
Телеведущая Анастасия Даугуле сходила в Национальную оперу посмотреть на Екатерину Кухар и Александра Стоянова.
«Сегодня они танцевали вместе на главной оперной сцене страны, – пишет Анастасия. – Танцевали то, что не всегда здесь увидишь. Танцевали так, что перехватывало дыхание. Ослепляюще великолепные на сцене и невероятно скромные в жизни. Какая радость, что вы у нас есть! Что держите планку так высоко и дарите балету новое, сильное, красивое дыхание!»
Телеведущая Соломия Витвицкая побывала на творческом вечере Ады Роговцевой.
«Творческий вечер Нашей Великой Артистки», - подписал снимок Ростислав.
Шоумен и ведущий Юрий Горбунов селфился с Потапом и Олей Поляковой на концерте «Лиги Смеха».
«Коли вже перемиті усі кісточки рестораторів, нагадаю, що вчора пройшла вже 17-а церемонія нагородження конкурсу "Вибір Року". Дуже вдячна долі за те, що саме там знайомлюсь з видатними персонами у моєму житті. Саме там в мене щороку відбуваються зовсім невипадкові зустрічі. Вітаю переможців ✨ А потім я така оп, і вирішила вийти з зони комфорту .... та вимила підлогу у парадному», - написала Фролова.
На этом же мероприятии засветился и блогер-репер Киевстоунер в компании Анны Седоковой и Дяди Жоры.
Ведущая Анна Тесленко никак не могла добраться домой на «Интерсити». Дело в том, что поезд, на котором ехала Анна сломался. Своим не самым приятным приключением Анна поделилась со своими подписчиками.
«Слава Украине!» - резюмировала ведущая.
Регина Тодоренко влюбилась и уволилась. Теперь ведущая спит до 12 часов, готовит и много читает. Ну, а также ностальгирует по путешествиям.
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