«Квартальцы» рассказали о своих приключениях в Праге

На днях актеры студии «Квартал 95» вернулись из Праги, где у них прошло два аншлаговых концерта.

Своими эмоциями от поездки поделились Евгений Кошевой и Валерий Жидков.

«Два года назад мы уже выступали в Праге, и в этот раз нас снова принимали очень тепло, – говорит Женя. – Судя по реакции зала, народ остался доволен, и мы тоже».