ТЕЛЕКРИТИКА

«Квартальцы» рассказали о своих приключениях в Праге

Дуся

На днях актеры студии «Квартал 95» вернулись из Праги, где у них прошло два аншлаговых концерта.

Своими эмоциями от поездки поделились Евгений Кошевой и Валерий Жидков.

«Два года назад мы уже выступали в Праге, и в этот раз нас снова принимали очень тепло, – говорит Женя. – Судя по реакции зала, народ остался доволен, и мы тоже».

Фото: тут и далее пресс-служба студии «Квартал 95»

По словам Кошевого, несмотря на то что свободного времени у них было немного, ребята не могли пройти мимо ресторанов с традиционной чешской кухней. «Заказали утку и пиво – в Праге без этого никак, – рассказывает Евгений. – Мое любимое – разливное темное, могу себе позволить бокала три-четыре. Но я с этим не чащу, стараюсь держать форму, а перед концертом тем более – ни капли в рот».

Артисты выделили время и на экскурсии.

«Мы поехали в город Мельник, что в пригороде Праги, – говорит Кошевой. – Там большой замок и красивая часовня. Правда, когда нам рассказали, что стены этой часовни выложены из костей 15 тысяч человек, стало как-то жутковато».

А вот автор и сценарист «Квартала 95» Валерий Жидков рассказал об особенностях концертов, которые они дают за рубежом.

«За границу везем меньше номеров, связанных с политикой, ведь местные не так внимательно следят за событиями в нашей стране, – говорит Валерий. – Но те политические номера, которые мы оставили в программе, все равно были хорошо восприняты».



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