«Квартальцы» рассказали о своих приключениях в Праге

На днях актеры студии «Квартал 95» вернулись из Праги, где у них прошло два аншлаговых концерта.
Своими эмоциями от поездки поделились Евгений Кошевой и Валерий Жидков.
«Два года назад мы уже выступали в Праге, и в этот раз нас снова принимали очень тепло, – говорит Женя. – Судя по реакции зала, народ остался доволен, и мы тоже».
Артисты выделили время и на экскурсии.
«Мы поехали в город Мельник, что в пригороде Праги, – говорит Кошевой. – Там большой замок и красивая часовня. Правда, когда нам рассказали, что стены этой часовни выложены из костей 15 тысяч человек, стало как-то жутковато».
А вот автор и сценарист «Квартала 95» Валерий Жидков рассказал об особенностях концертов, которые они дают за рубежом.
«За границу везем меньше номеров, связанных с политикой, ведь местные не так внимательно следят за событиями в нашей стране, – говорит Валерий. – Но те политические номера, которые мы оставили в программе, все равно были хорошо восприняты».