Как «квартальцы» учили O.Torvald не победить на Евровидении и вгоняли в краску Джамалу

На этот раз шуточки студии «Квартал 95» были особенно пикантными. Люди в зале переглядывались и краснели. Мы делимся с вами обещанным горячим фоторепортажем.
Первая съемка «Вечернего квартала» в этом году была посвящена 8 Марта. «Квартальцы» в свойственной им острой манере обсудили отношения между мужчиной и женщиной, традиционно не обошли политику (в сатирической миниатюре Петр Порошенко и Владимир Гройсман решили «притвориться усопшими»), а также Владимир Зеленский прикалывался на тему своего мужского достоинства (он хотел порадовать жену на 8 Марта, прислав ей свое фото в обнаженном виде, но по ошибке отправил всем, кто был у него в телефонной книге). Звездам (а среди гостей были Джамала, Тина Кароль, группа O.Torvald, Dzidzio, Полиграф ШарикOFF) от пикантных шутников тоже досталось по полной.
На этой веселенькой ноте зрители поспешили домой. Весенний выпуск «Вечернего квартала» скоро покажут по телевизору. Смотрите программу 25 марта и 1 апреля на телеканале «1+1».