Как «квартальцы» учили O.Torvald не победить на Евровидении и вгоняли в краску Джамалу

Первая съемка «Вечернего квартала» в этом году была посвящена 8 Марта. «Квартальцы» в свойственной им острой манере обсудили отношения между мужчиной и женщиной, традиционно не обошли политику (в сатирической миниатюре Петр Порошенко и Владимир Гройсман решили «притвориться усопшими»), а также Владимир Зеленский прикалывался на тему своего мужского достоинства (он хотел порадовать жену на 8 Марта, прислав ей свое фото в обнаженном виде, но по ошибке отправил всем, кто был у него в телефонной книге). Звездам (а среди гостей были Джамала, Тина Кароль, группа O.Torvald, Dzidzio, Полиграф ШарикOFF) от пикантных шутников тоже досталось по полной.