ТЕЛЕКРИТИКА

Как «квартальцы» учили O.Torvald не победить на Евровидении и вгоняли в краску Джамалу

На съемках «Вечернего квартала» было много политики и секса

Дуся

На этот раз шуточки студии «Квартал 95» были особенно пикантными. Люди в зале переглядывались и краснели. Мы делимся с вами обещанным горячим фоторепортажем.


Первая съемка «Вечернего квартала» в этом году была посвящена 8 Марта. «Квартальцы» в свойственной им острой манере обсудили отношения между мужчиной и женщиной, традиционно не обошли политику (в сатирической миниатюре Петр Порошенко и Владимир Гройсман решили «притвориться усопшими»), а также Владимир Зеленский прикалывался на тему своего мужского достоинства (он хотел порадовать жену на 8 Марта, прислав ей свое фото в обнаженном виде, но по ошибке отправил всем, кто был у него в телефонной книге). Звездам (а среди гостей были Джамала, Тина Кароль, группа O.Torvald, Dzidzio, Полиграф ШарикOFF) от пикантных шутников тоже досталось по полной.

За полчаса до шоу

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк пришел посмеяться с женой Инной. В его адрес «квартальцы» шутить не решились

Началось. В зале дворца «Украина» переаншлаг

Первый номер - сатирическая миниатюра. Петр Порошенко (сыграл Александр Пикалов) по совету Владимира Гройсмана (Юрий Крапов) решил притвориться мертвым, чтобы узнать правдивое мнение о себе политиков, входящих к нему в кабинет на прием. Больше всех «грустил» Олег Ляшко (в этот раз его роль исполнил Владимир Зеленский). С возгласом «всім скотинякам привіт» он начал делать селфи рядом с «усопшим» (умер якобы из-за того, что переел конфет) Порошенко

Когда вошедшему в кабинет Порошенко Виталию Кличко (Евгений Кошевой) Гройсман сказал, что президент «ушел», гость сразу не понял: «Так я могу позже зайти, когда он вернется»

Не забыли шутники и о Романе Насирове (Юрий Корявченков), который через кабинет президента шел в суд

Когда политическая миниатюра закончилась, Евгений Кошевой принялся троллить Джамалу в традиционной рубрике «Сербское телевидение». Певицу он представил как «красапетувану чувиху» и все 15 минут методично вгонял ее в краску. «Нежданно для себя вы натянули всю Европу, - с невинным видом осведомился Кошевой у победительницы Евровидения. - Как у вас это вышло?». Джа смеялась, смущалась и не знала, что отвечать

За кулисами Джамала разоткровенничалась о личной жизни. Она рассказала о подготовке к своей свадьбе, на которую ей шьют два платья

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Группа O.Torvald впервые выступила на «Вечернем квартале» со своей песней Time, которую представит в мае на Евровидении. Кстати, «квартальцы» посоветовали лидеру Жене Галичу не победить на конкурсе, чтобы окончательно не ввести в ступор экономику нашей страны. «Главное - не победа, а непобеда! Зарекомендуйте себя с плохой стороны! - советовали они музыканту. - Если победите, сами дороги из Борисполя будете заделывать»  

Dzidzio-овощи дали жару. В этих образах они уже не раз выступали за последние несколько месяцев

За кулисами девочки-морковки были нарасхват

Лидеру Dzidzio Михаилу Хоме сделали многозначительный подарок: фигурку с мужским достоинством в виде краника

Полиграф ШарикOFF (он же рэпер Серега, помните?) тоже попал под хлесткие шуточки «квартальцев». На сцене он выступил неожиданно: в сопровождении академического ансамбля песни и танца вооруженных сил Украины

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Еще одна сатирическая миниатюра - про ДНР и ЛНР

Тина Кароль выглядела сногсшибательно. На сцене она исполнила две песни: «Перечекати» и «Сдаться ты всегда успеешь»

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Шоу под занавес вечера

На этой веселенькой ноте зрители поспешили домой. Весенний выпуск «Вечернего квартала» скоро покажут по телевизору. Смотрите программу 25 марта и 1 апреля на телеканале «1+1».



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