«Квартал 95» снял несмешной документальный фильм о переселенцах

Создатели проектов студия «Квартал 95» сняли документальный фильм о переселенцах из Луганска, жизнь которых разрушила война.

На прошлой неделе состоялась премьера документального фильма о переселенцах «На прицеле у счастья». Необычность события в том, что кино сняли шутники из команды студия «Квартал 95» – Александр Брагин, один из постоянных авторов сценария «Квартала 95», а также один из руководителей проекта Андрей Яковлев. Люди, которые постоянно связаны с созданием юмора, решили взяться за совсем нешуточную тему.

Фото: здесь и далее Максим Лисовой

Признаюсь, я готовилась к слезливой, драматической премьере, ведь в центре сюжета – пять человеческих судеб, которые полностью изменила война. Достаточно представить, что переживают люди, которые вынуждены бросать все и уезжать в никуда – и сразу мороз по коже. Но при просмотре фильма оказалось больше улыбок и позитива, чем леденящих душу кадров.

Фильм делится на несколько частей: воспоминания о Луганске, исход – как жители города покинули свои дома и реальность – как все сложилось после вынужденного отъезда.

Кстати, большинство зрителей на премьере были именно переселенцы

Цель создателей была не в том, чтобы выжать из зрителей слезу, а в том, чтобы показать: жизнь продолжается. Причем жизнь хорошая, в большинстве случаев она еще лучше, чем была в Луганске.

Разумеется, те люди, которые рассказали в картине свои истории, на момент начала войны имели работу, семью и даже не задумывались о переезде в другие города. Однако вынуждены были Луганск поменять на Харьков, Чернигов, Киев и даже Ужгород и Ивано-Франковск.

Режиссер фильма «На прицеле у счастья» Александр Брагин и Юлия Острогляд

Преподаватель в университете Юлия Острогляд, переехав с мужем в Ивано-Франковск, со временем полностью перешла на украинский язык. Сейчас Юля является почетным зрителем в театрах Ивано-Франковска и говорит, что возвращаться в Луганск больше нет смысла и ее жизнь теперь на Западной Украине.

Режиссер картины Александр Брагин и Евгений Кудрявцев

Евгений Кудрявцев дважды переселенец: один раз вынужден был уехать из Грузии, а теперь – из Луганска в Ужгород. Переехав с женой и сыном, Евгений с трудом представлял, какая жизнь ждет их в Ужгороде. Но, по словам Кудрявцева, после семейной прогулки по центру города они поняли: Ужгород – это их город. Евгений – фотограф, поэтому найти работу ему не составило труда. Более того, нашлись люди, которые сразу были готовы ему помочь.

Сергей Иванов

Сергей Иванов – журналист, блогер, ведущий ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1». Его история кажется одной из самых сложных. Ведь Сергей, еще не будучи телеведущим, активно сотрудничал с разными изданиями и вел свой блог, в подробностях рассказывая о происходящем в Луганске. Так Сергей стал публичным человеком. В Луганске его объявили в розыск, подписав под его фотографией: «фашист». Ему чудом удалось уехать в Киев и забрать туда свою семью. Именно в Киеве жизнь Иванова началась заново. Сейчас он продолжает писать, ведет ток-шоу и знает, что больше никогда не вернется в Луганск.

«Это абсолютно некоммерческий проект: люди вкладывали либо свои деньги, либо свое время»

Юрий Хромушин – самый старший из пяти переселенцев в фильме, фотокорреспондент. И хотя Юрий не был публичным человеком, сложность оказалась в другом: в то время нужно было проходить проверку на трех блокпостах. Посадив на заднее сиденье свою маму, Юрий смог пройти все круги ада – под пулями и с большой вероятностью невыезда. Именно пожилая мама стала его пропуском на блокпостах. По советам знакомых Хромушин поехал под Чернигов, в село, где вместо квартиры поселился в домике, а вместо машины стал кататься на велосипеде. Неизменной в жизни Юрия осталась любовь к фотографии.

«Луганск – это город, в который мы не можем вернуться, у нас забрали такую возможность. Но я верю, что когда-то „рептилии“ отползут – и Луганск станет Луганском. Наверное, это будет уже другой город с новой историей»

Екатерина Самарская вместе с мужем уехала в Харьков. По образованию она певица, сразу же устроилась на работу в клуб. А потом возникла идея собственного дела. Из-за недавнего рождения первенца Катя не смогла присутствовать на премьере фильма.

Для всех пяти переселенцев Луганск остался в прошлом, желания вернуться туда и начать жизнь заново у них нет. Ведь все эти люди понимают: Луганск никогда не будет прежним. Поэтому жизнь продолжается.

5 причин, почему стоит посмотреть этот фильм

1 Смысл Кино со смыслом, которое нужно смотреть не с попкорном, а внимательно. Кино, после которого есть о чем подумать.

Тема Тема фильма очень актуальна и ненавязчиво представлена зрителю.

Качество съемки Учитывая, что проект некоммерческий – съемка очень качественная.

Сюжет Захватывающий сюжет, который развивается так, что хочется узнать, что же дальше произошло с героем.

Посыл Фильм дает надежду на то, что, несмотря на непрекращающиеся военные действия на востоке Украины, на необоснованно высокие цены на коммунальные услуги, на доллар по 30 на, на, на... все будет хорошо. И жизнь продолжается.