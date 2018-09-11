Кувейтская телеведущая похвасталась дорогим подарком в эфире и заинтересовала правоохранительные органы

"Самые красивые женщины во Вселенной должны прислуживать у ваших ног", - говорилось в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость подарка составила около трех миллионов саудовских риялов (22,4 млн гривен).

Пользователи Twitter посчитали надпись унижающей достоинство множества женщин. Они призвали к бойкоту продукции бренда. Представители Abdul Samad Al Qurashi попытались оправдаться, но многие увидели несправедливость не в самом дорогостоящем подарке, а в надписи.

Ажиотаж, который возник вокруг подарка, привлек внимание правоохранительных органов. Они обратили внимание, что на крышке коробки был указан символ короля. Это позволило предположить, что отправителем подарка был человек, имеющий прямое отношение к государственной службе.

Местная полиция начала расследование, по делу уже задержаны трое подозреваемых.