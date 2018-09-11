ТЕЛЕКРИТИКА

Кувейтская телеведущая похвасталась дорогим подарком в эфире и заинтересовала правоохранительные органы

Дуся

Халима Буланд показала дорогостоящий подарок во время трансляции в Snapchat, что спровоцировало волну негодования и государственное расследование.


В опубликованном видео телеведущая показала подписчикам большую коробку с символикой парфюмерного дома Abdul Samad Al Qurashi, внутри которой были имя девушки, несколько бутылок с духами и послание.

"Самые красивые женщины во Вселенной должны прислуживать у ваших ног", - говорилось в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость подарка составила около трех миллионов саудовских риялов (22,4 млн гривен).

Пользователи Twitter посчитали надпись унижающей достоинство множества женщин. Они призвали к бойкоту продукции бренда. Представители Abdul Samad Al Qurashi попытались оправдаться, но многие увидели несправедливость не в самом дорогостоящем подарке, а в надписи.

Ажиотаж, который возник вокруг подарка, привлек внимание правоохранительных органов. Они обратили внимание, что на крышке коробки был указан символ короля. Это позволило предположить, что отправителем подарка был человек, имеющий прямое отношение к государственной службе.

Местная полиция начала расследование, по делу уже задержаны трое подозреваемых.

Сообщается, что это граждане Саудовской Аравии, Ливана и Индии, которые планировали рассылать знаменитостям подделки дорогих вещей c целью очернить их репутацию.

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