Кувейтская телеведущая похвасталась дорогим подарком в эфире и заинтересовала правоохранительные органы

Халима Буланд показала дорогостоящий подарок во время трансляции в Snapchat, что спровоцировало волну негодования и государственное расследование.
В опубликованном видео телеведущая показала подписчикам большую коробку с символикой парфюмерного дома Abdul Samad Al Qurashi, внутри которой были имя девушки, несколько бутылок с духами и послание.
خاطري اشوف #حليمه_بولند بعد النصبة
او ماي جود راحت بلاش
يالله بأمانك تامنا من النكبات والفشايل
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#بيان_شرطه_الرياض— د.نايف (@Milanoooooo) September 11, 2018
pic.twitter.com/UbOHwpglVq
"Самые красивые женщины во Вселенной должны прислуживать у ваших ног", - говорилось в сообщении.
По предварительным оценкам, стоимость подарка составила около трех миллионов саудовских риялов (22,4 млн гривен).
Пользователи Twitter посчитали надпись унижающей достоинство множества женщин. Они призвали к бойкоту продукции бренда. Представители Abdul Samad Al Qurashi попытались оправдаться, но многие увидели несправедливость не в самом дорогостоящем подарке, а в надписи.
Ажиотаж, который возник вокруг подарка, привлек внимание правоохранительных органов. Они обратили внимание, что на крышке коробки был указан символ короля. Это позволило предположить, что отправителем подарка был человек, имеющий прямое отношение к государственной службе.
Местная полиция начала расследование, по делу уже задержаны трое подозреваемых.
#شرطة_الرياض تلقي القبض على مواطن ومقيمين قدما هدايا لإعلامية خليجية بوصفها من جهات رسمية.https://t.co/wb4nKdw8LT#واس pic.twitter.com/4hhPXrvz7w— واس (@spagov) September 10, 2018