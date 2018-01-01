Кукуруза горячая, пахлава медовая и сериал на СТБ

Когда в начале года на СТБ объявили о плавном переходе от производства ток-шоу к сериалам, верилось с трудом. Спустя полгода телеканал представил внушительную сетку многосерийных проектов, которые выйдут на экраны с 2018-го по 2019 год. Один из таких – сериал «Сдается домик у моря».

Как подчеркивают авторы, первое, что нужно знать о проекте, это то, что «Сдается домик у моря» – лирическая комедия, производством которой занимался Vaverka Production («Хата на тата», «2+2=6»). Несмотря на то что премьера сериала состоится уже 27 августа, о проекте до сих пор мне было известно не так уж и много.

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Поэтому, когда меня любезно пригласили позавтракать с авторами сериала, отказаться было невозможно. Какая же презентация без вступительных слов? Конечно, первым к микрофону подошел креативный продюсер Vaverka Production Дмитрий Танкович. Он признался, что для его продакшена «Сдается домик у моря» – такой себе сериальный «первенец», который рождался для СТБ, судя по всему, совсем нелегко. Так, изменения в сценарий вносили целых два года, а когда утвердили – серии из получасовых превратились в часовые.

Креативный продюсер Vaverka Production Дмитрий Танкович Фото: Ната Боровик

Поэтому, когда Дмитрий предложил сразу же посмотреть пилотную серию, многие в зале занервничали: нельзя же начинать рабочий день без чашки кофе.

Вот мы и приступили к просмотру детища Vaverka Production Фото: Ната Боровик

Но переживания оказались напрасными. Сериал буквально переливался красочными картинками вперемешку с колоритным одесским сленгом, передавая атмосферу легендарного лондонского мюзикла Mamma Mia!. Конечно, в фильме «Сдается домик у моря» никто не поет, а вот сюжет, который, к сожалению, я не могу вам раскрыть, и вправду оказался достаточно увлекательным.

Сразу после окончания серии исполнитель одной из главных ролей Анатолий Зиновенко вышел к зрителям с кукурузой и всех позвал на чай Фото: Ната Боровик

«Как известно, в любом сериале должен быть главный герой, – рассказывает шоураннер проекта Алексей Поляков. – В нашем случае это хозяйка дома. Ее зовут Жанна, и на ней держится вся семья. Если она уйдет, все развалится, как бывает во многих украинских семьях. Возможно, это наша модель жизни. Главная героиня очень добрая, поэтому под одной крышей живут и ее муж, и бывший муж, которого она временно приютила, дети от первого брака, ребенок от второго, а ко всему прочему приезжает мама».



Роль Жанны досталась Алесе Пуховой, а вот ее мама по сериалу – очаровательная Вера Кавалерова Фото: СТБ

Алексей Поляков продолжил презентацию уже на террасе с кофе и закусками Фото: Ната Боровик

Если вам на первый взгляд показалось, что все выглядит достаточно сумбурно, авторы проекта заверили меня: запутывать зрителей не собираются, все сюжетные линии в сериале будут развиваться своим чередом. Посмотрев первую серию, мы отправились завтракать.

Просто шведский стол на любой вкус Фото: Ната Боровик

Именно здесь Дмитрий Танкович и Алексей Поляков познакомили нас с частью актеров, которые пришли на премьеру.

_ Фото: Ната Боровик

«Кастинг в сериал длился достаточно долго, и, открою вам секрет, проводился он не только в Украине, но и в Беларуси, – рассказывает креативный продюсер Vaverka Production Дмитрий Танкович. – Мы с Алексеем Поляковым поехали в Минск на «Беларусьфильм» и провели там кастинг. Это было интересно. Те актеры, которые попали в шорт-лист, были одобрены каналом и утверждены на роли. В итоге, как вы уже могли догадаться, в нашем проекте снимаются и украинские, и белорусские актеры».



К примеру, повзрослевший Никита Балев всячески подчеркивал, что формально – это его дебют на большом экране Фото: Ната Боровик

А вот звезда сериала «Коли ми вдома» (СТБ) Татьяна Зиновенко просто пришла поддержать своего мужа Анатолия _

Анатолий Зиновенко не пропустил ни одной камеры Фото: Ната Боровик

Также стоит отметить, что сериал «Сдается домик у моря» – это оригинальный формат, который разработали Дмитрий Танкович, Павел Кривчик и Алексей Поляков. Пилотную серию проекта писала Екатерина Колесник, известная зрителям по роли Марины в сериале «Коли ми вдома», в котором она не только снимается, но и выступает одним из сценаристов.

Мне кажется, что Екатерине Колесник пора бы уже освоиться в режиссерском кресле

Фото: Ната Боровик