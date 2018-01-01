«Кухар влюбилась в Иракли»: на судью «Танців з зірками» ополчились зрители

«Вы, Иракли, плохой ученик, – прокомментировала балерина выступление участников. – Я сказала растянуть вам ахиллы, а вы свернули себе шею. Решили поменять тренировочный зал на серфинг? Так вот, пощады от меня не ждите».

В комментариях под видео пользователи сети отметили, что оценка Екатерины необъективна и занижена.

«Кухар, наверное, влюбилась в Иракли – не может, чтобы к нему не придраться﻿», – написали поклонники танцевальной пары.

«Заметили, как Кухар начала тяжело дышать? – не унимались фанаты. – Видимо, понравилось тело Иракли».

В третьем эфире «Танців з зірками», который прошел в это воскресенье, проект покинули Павел Зибров и Мария Шмелева. В зону риска также попали ресторатор Николай Тищенко и экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко.