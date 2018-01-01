ТЕЛЕКРИТИКА

«Кухар влюбилась в Иракли»: на судью «Танців з зірками» ополчились зрители

Дуся

Судью пятого сезона популярного телепроекта Екатерину Кухар раскритиковали пользователи сети за необъективное отношение к одной из сильнейших пар на шоу.


Еще в первом эфире шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар после достаточно сильного выступления Иракли Макацарии и Яны Заец раскритиковала танец этой пары. Хотя, если быть точнее, то под шквал критики судьи попал именно грузинский экс-«холостяк».

Кухар напомнила Иракли, что он не на шоу «Холостяк», и попросила его поменьше заниматься самолюбованием, чем и вызвала негодующие комментарии поклонников Макацарии.

Уже во втором эфире Екатерина обратила внимание на то, что у Иракли не растянуты ахилловы сухожилия, и пригласила его на личный урок классического танца.

Персональный урок Макацария благополучно проигнорировал в пользу отдыха – и уже на третьем эфире Екатерина, будто обиженная школьница, решила отомстить зарвавшемуся участнику.

В результате, несмотря на то что Иракли вышел на паркет с травмированной шеей и при этом продемонстрировал прекрасную подготовку и высокий уровень танцевальной техники, Екатерина поставила ему всего лишь шесть баллов.

«Вы, Иракли, плохой ученик, – прокомментировала балерина выступление участников. – Я сказала растянуть вам ахиллы, а вы свернули себе шею. Решили поменять тренировочный зал на серфинг? Так вот, пощады от меня не ждите».

В комментариях под видео пользователи сети отметили, что оценка Екатерины необъективна и занижена.

«Кухар, наверное, влюбилась в Иракли – не может, чтобы к нему не придраться﻿», – написали поклонники танцевальной пары.

«Заметили, как Кухар начала тяжело дышать? – не унимались фанаты. – Видимо, понравилось тело Иракли».

В третьем эфире «Танців з зірками», который прошел в это воскресенье, проект покинули Павел Зибров и Мария Шмелева. В зону риска также попали ресторатор Николай Тищенко и экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Скандал: российская участница Евровидения-2018 сбежала из страны

Дуся

Поклонники не оценили новый клип Олега Винника

Популярное на Телекритике



Дуся

Скандал: российская участница Евровидения-2018 сбежала из страны

Дуся

Кевин Спейси – невиновен: сразу с трех голливудских актеров сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Бизнес

Электронные СМИ ищут экспертов в два раза чаще, чем ТВ: рейтинг журналистов и спикеров

Культура

«Тайный дневник Симона Петлюры»: сто баксов за коня