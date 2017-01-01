ТЕЛЕКРИТИКА

Кто станет победителем Евровидения-2017

Ответ по вашему голосованию

Дуся
До Евровидения-2017 остался месяц! В связи с этим мы решили провести среди вас опрос с перспективой на то, кто же все-таки заслуживает первого места. Выбирать решили из десятки лучших по версии букмекеров.


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