Кто представит Украину на Евровидении-2017

А насыщенные выходные нас ждут, вы в курсе? Во-первых, церемония вручения «Оскара», онлайн-трансляцию которой для вас проведут мои коллеги. Во-вторых (и это для меня куда важнее), финал украинского национального отбора на Евровидение, который вы сможете посмотреть в ДК КПИ или же на телеканалах СТБ и «UA:Перший» уже в эту субботу.

Как вы помните, три предыдущие субботы подарили нам шестерых финалистов: «Сальто Назад», Tayanna, Illaria, Rozhden, O.Torvald и Melovin. Победителя мы узнаем очень скоро, но мне все равно не терпится хотя бы услышать ваше мнение, кто же это будет.

Так что давайте по традиции предсказывать: