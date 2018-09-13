Кто победит в проекте «Танці з зірками»?

Они были одной из самых сильных пар на проекте, и вот в прошлое воскресенье их не стало. Уход Аниты Луценко и Александра Прохорова стал достаточно неожиданным зрительским решением, которое заставило верных фанатов проекта немного запереживать. А вдруг именно ваша любимая пара вот-вот покинет проект?

Чтобы усмирить страхи фанатов, дождавшись экватора проекта, я решила обратиться к цифрам и высчитать вероятность победы и вылета у оставшихся восьми пар. Для этого я использовала результаты голосования читателей «Дуси», оценки судей за все шесть недель проекта, а также количество просмотров на YouTube выступлений звездных пар.