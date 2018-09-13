Кто победит в проекте «Танці з зірками»?

Уже шестую неделю зрительское внимание приковано к проекту «Танці з зірками». Страсти на проекте кипят нешуточные. Даже если члены жури всячески хвалят танцевальные способности пары, зрители с такими утверждениями, как правило, не согласны. Поэтому я решила исследовать зрительские симпатии и узнать, у какой из пар сегодня есть реальные шансы на победу.
Они были одной из самых сильных пар на проекте, и вот в прошлое воскресенье их не стало. Уход Аниты Луценко и Александра Прохорова стал достаточно неожиданным зрительским решением, которое заставило верных фанатов проекта немного запереживать. А вдруг именно ваша любимая пара вот-вот покинет проект?
Чтобы усмирить страхи фанатов, дождавшись экватора проекта, я решила обратиться к цифрам и высчитать вероятность победы и вылета у оставшихся восьми пар. Для этого я использовала результаты голосования читателей «Дуси», оценки судей за все шесть недель проекта, а также количество просмотров на YouTube выступлений звездных пар.
В этом сезоне результаты голосования судей достаточно предсказуемые. Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий MONATIK, кажется, вообще ставят оценки постольку-поскольку. А поэтому за шесть недель проекта, кроме вспыльчивых высказываний Леси Никитюк в сторону Влада Ямы, ничего скандального в «Танцях з зірками» не происходило. Давайте теперь посчитаем количество баллов, которые заработали пары за весь период танцевального конкурса.
Итак, меньше всего судьям нравятся танцы американской звезды Дмитрия Чаплина и ведущей Оксаны Марченко. За шесть недель проекта пара суммарно набрала 97 баллов от судей. Следом за ними в рейтинге судейского милосердия расположилась пара Леси Никитюк и Максима Ежова – 99 баллов. С результатами в 112 баллов тройку худших, по мнению судей, танцоров закрывают ведущий Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.
Голосование зрителей происходит на официальной страничке проекта и в нем может принять участие каждый. Пока зрители еще не определились, какой танец шестой недели им понравился больше всего. А вот с результатами 2-5 недель уже можно ознакомиться на сайте.
Лучшим танцем второй недели проекта «Танці з зірками» стала сальса Павла и Юлии.
Лидерами следующих четырех недель стали ведущая «Нового канала» Леся Никитюк и ее партнер, двукратный чемпион Украины по спортивно-бальным танцам Максим Ежов. В среднем танцы пары с 4–6 недели набирали около 250 тысяч просмотров, а вот настоящая слава в Youtube для Леси и Максима пришла на третьей неделе конкурса. Их самба под песню The Black Eyed Peas Mas Que Nada собрала практически полмиллиона просмотров – 453 298.
Что же такого в танцах Леси Ивановны? Наверное, поиски ответа на этот вопрос еще долго не оставят зрителей в покое.
Спустя шесть недель проекта можно говорить о том, что долгожданный кубок на данный момент находится в руках двух пар – Павла Вишнякова с Юлией Сахневич и Иракли Макацария с Яной Заец. Согласно мнению судей, зрителей и моих читателей, именно эти пары на сегодня достойны победы в этом сезоне.
Следом за двойкой лидеров внимание зрителей приковано к танцам Мишель Андраде и Леси Никитюк – именно они собирают самое большое количество восторженных комментариев от фанатов проекта. Хуже всего в проекте пока себя проявляют Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин. При этом, если бывшей ведущей СТБ Оксане Марченко хейтеры в сети все еще не могут простить связей ее мужа с Россией, то про ведущего «Сніданка з 1+1» зрители практически не говорят.
Напоследок напомню, что этот текст – всего лишь сравнение цифр. Кто же на самом деле покинет паркет на этой неделе, мы узнаем в это воскресенье в 21:00 на «1+1».