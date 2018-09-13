ТЕЛЕКРИТИКА

Кто победит в проекте «Танці з зірками»?

Результаты голосования, просмотры на YouTube и симпатии судей

Дуся

Уже шестую неделю зрительское внимание приковано к проекту «Танці з зірками». Страсти на проекте кипят нешуточные. Даже если члены жури всячески хвалят танцевальные способности пары, зрители с такими утверждениями, как правило, не согласны. Поэтому я решила исследовать зрительские симпатии и узнать, у какой из пар сегодня есть реальные шансы на победу.


Они были одной из самых сильных пар на проекте, и вот в прошлое воскресенье их не стало. Уход Аниты Луценко и Александра Прохорова стал достаточно неожиданным зрительским решением, которое заставило верных фанатов проекта немного запереживать. А вдруг именно ваша любимая пара вот-вот покинет проект?

Чтобы усмирить страхи фанатов, дождавшись экватора проекта, я решила обратиться к цифрам и высчитать вероятность победы и вылета у оставшихся восьми пар. Для этого я использовала результаты голосования читателей «Дуси», оценки судей за все шесть недель проекта, а также количество просмотров на YouTube выступлений звездных пар.

Голосование читателей «Дуси»

Неделю назад я запустила первое в этом сезоне голосование за победителей на проекте «Танці з зірками». Тогда пар еще было девять, соответственно, голоса моих читателей распределялись именно на это количество участников. Итак, 9% голосов и третье место ушло сразу двум парам – Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой, а также Лесе Никитюк и Максиму Ежову. На втором месте по количеству голосов оказалась пара –  Иракли Макацария и Яна Заец  – 23%.

Иракли Макацария и Яна Заец

Фото: «1+1»

На первом месте с 28% голосов – Павел Вишняков  и Юлия Сахневич. И это не странно, ведь за телодвижениями этой пары следит, наверное, подавляющее большинство женской аудитории проекта.

Одна из причин такого пристального внимания к паре может таиться в том, что Павел достаточно часто предпочитает раздеваться перед камерами

Фото: «1+1»

Не так давно «Плюсы» намекнули, что между «опером по вызову» и очаровательным хореографом пролетела искра. Так ли это? Пара сплетни пока не комментирует и отвечает на вопрос про их отношения достаточно двусмысленно, дескать, поживем – увидим. К слову, Юлия Сахневич сейчас в разводе и, по всей видимости, открыта для новых отношений. А вот Павел Вишняков признавался мне летом, что его сердце, к сожалению, уже занято.

Голосование судей

Судейский состав: MONATIK, Екатерина Кухар, Влад Яма

Фото: «1+1»

В этом сезоне результаты голосования судей достаточно предсказуемые.  Екатерина Кухар,  Влад Яма и  Дмитрий MONATIK, кажется, вообще ставят оценки постольку-поскольку. А поэтому за шесть недель проекта, кроме вспыльчивых  высказываний  Леси Никитюк в сторону Влада Ямы, ничего скандального в «Танцях з зірками» не происходило. Давайте теперь посчитаем количество баллов, которые заработали пары за весь период танцевального конкурса.

Итак, меньше всего судьям нравятся танцы американской звезды Дмитрия Чаплина и ведущей Оксаны Марченко. За шесть недель проекта пара суммарно набрала 97 баллов от судей. Следом за ними в рейтинге судейского милосердия расположилась пара Леси Никитюк и Максима Ежова – 99 баллов. С результатами в 112 баллов тройку худших, по мнению судей, танцоров закрывают ведущий Руслан Сеничкин и Яна Цибульская

Дуся

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Равное количество баллов удалось собрать Денису Беринчику с Екатериной Белявской и Игорю Ласточкину с Илоной Гвоздевой. Пары получили по 114 баллов суммарно за все свои выступления. Самая настоящая борьба разгорается между тремя лучшими, по мнению судей, парами. Итак, на третьем месте со 128 баллами расположились Мишель Андраде и Евгений Кот. С разницей в один бал прорвались вперед Иракли Макацария и Яна Заец. На первом месте со 130 баллами – Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

Голосование зрителей

Голосование зрителей происходит на официальной страничке проекта и в нем может принять участие каждый. Пока зрители еще не определились, какой танец шестой недели им понравился больше всего. А вот с результатами 2-5 недель уже можно ознакомиться на сайте.

Лучшим танцем второй недели проекта «Танці з зірками» стала сальса  Павла и Юлии.

На третьей неделе сердца зрителей украл ча-ча-ча от Иракли и Яны.
Четвертая неделя стала счастливой для Мишель Андраде и Жени Кота  идля их квикстепа.
На пятой неделе зрительские симпатии были всецело подарены ча-ча-ча в исполнении Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой.

Просмотры на YouTube

Лидерами по просмотрам на YouTube на второй неделе проекта стали Мишель Андраде и Женя Кот. Их лирический хип-хоп за месяц собрал 218 420 просмотров.

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Лидерами следующих четырех недель стали ведущая «Нового канала»  Леся Никитюк  и ее партнер, двукратный чемпион Украины по спортивно-бальным танцам Максим Ежов. В среднем танцы пары с 4–6 недели набирали около 250 тысяч просмотров, а вот настоящая слава в Youtube для Леси и Максима пришла на третьей неделе конкурса. Их самба под песню The Black Eyed Peas Mas Que Nada собрала практически полмиллиона просмотров – 453 298.

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Что же такого в танцах Леси Ивановны? Наверное, поиски ответа на этот вопрос еще долго не оставят зрителей в покое.

Какой вывод?

Спустя шесть недель проекта можно говорить о том, что долгожданный кубок на данный момент находится в руках двух пар – Павла Вишнякова с Юлией Сахневич и  Иракли Макацария с Яной Заец. Согласно мнению судей, зрителей и моих читателей, именно эти пары на сегодня достойны победы в этом сезоне.

Следом за двойкой лидеров внимание зрителей приковано к танцам Мишель Андраде и Леси Никитюк – именно они собирают самое большое количество восторженных комментариев от фанатов проекта. Хуже всего в проекте пока себя проявляют Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин. При этом, если бывшей ведущей СТБ Оксане Марченко хейтеры в сети все еще не могут простить связей ее мужа с Россией, то про ведущего «Сніданка з 1+1» зрители практически не говорят.

Напоследок напомню, что этот текст – всего лишь сравнение цифр. Кто же на самом деле покинет паркет на этой неделе, мы узнаем в это воскресенье в 21:00 на «1+1».

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