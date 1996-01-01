Кто не будет пить шампанское на Евровидении-2017

Победители Евровидения, отмечая свой триумф, традиционно откупоривают бутылку шампанского. Однако закон распространяется и на звезд: нет 21 года – нет алкоголя! Рассказываем о тех участниках конкурса, которым в случае успеха придется обойтись лимонадом или детским шипучим.
Наравне с именитыми певцами и певицами на киевской сцене будут выступать и юные вокалисты, которые не достигли совершеннолетия. Возможно, именно Евровидение-2017 станет для них стартом звездного пути и сделает известными на весь мир.
Кристиан Костов, 17 лет, Болгария
Дата рождения: 15 марта 2000 года
Кристиан – самый юный участник Евровидения-2017. И ему к этому амплуа не привыкать. В 2015 году он стал самым молодым конкурсантом четвертого сезона болгарского «Х-фактора». До этого Кристиан выступал в дебютном сезоне телевизионного проекта «Голос. Дети» в России, где его наставником был Дима Билан. Примечательно, что в шестилетнем возрасте родители отдали мальчика в московский детский вокальный ансамбль «Непоседы», известный тем, что в свое время в нем засветились Сергей Лазарев, Влад Топалов, участницы группы «Тату» и другие известные российские исполнители.
Isaiah, 17 лет, Австралия
Дата рождения: 21 ноября 1999 года
Стильный красавчик с модельной внешностью мечтает посвятить себя музыке и спеть дуэтом с Мэрайей Кэри. Среди наиболее выдающихся достижений участника Евровидения-2017 – победа в восьмом сезоне The X Factor Australia. Финальный сингл, который был написан специально для него австралийскими авторами Энтони Эгизи и Дэвидом Мьюсемеки, обеспечил юному дарованию первое место в шоу и 26-е – в главном хит-параде страны ARIA Charts. В свои неполные 18 лет Исайя умудрился не только выпустить альбом, но и засветиться в музыкальных чартах целого ряда стран: Австралии, Новой Зеландии, Дании, Нидерландов и Швеции (где претендует на статус платинового).
Дата рождения: 10 июня 1999 года
Слушая представительницу Бельгии Элли Дельво, более известную как Blanche, сложно поверить, что этот голос принадлежит одной из самых юных участниц конкурса. Колоритная красотка с невероятно глубоким и мощным вокалом стала известной благодаря участию в пятом сезоне шоу «Голос Бельгии», где она была участницей команды французского дуэта под названием «Коты на дереве». Во время дуэлей Blanche спела песню Creep известной английской группы Radiohead, что дало ей возможность победить соперницу и попасть в прямые эфиры. Впрочем, через пару этапов она выбыла из конкурса.
Дата рождения: 17 августа 1998 года
Участники румынского дуэта Илинка и Алекс Флоря пребывают в вопиюще неравном положении. Дело в том, что 25-летний Алекс в случае успеха сможет пригубить шампанского, чего не скажешь об Илинке, ведь ей всего 18 лет. Между прочим, обладательница чарующего вокала Илинка в детстве страдала дисфонией. Однако ей удалось побороть недуг – и с 13 лет она участвует в престижных национальных конкурсах, включая «Румыния имеет талант» и «Голос Румынии».
Brendan Murray, 20 лет, Ирландия
Дата рождения: 16 ноября 1996 года
Обладатель томного, проникновенного голоса в 15 лет пел на улице. По словам Брендана, это придало ему уверенности и научило взаимодействию с публикой. В 2014 году певец стал участником ирландской поп-группы Hometown. Их трек занял первое место в национальном чарте, а через год вышел дебютный альбом, который удостоился четвертого места в хит-параде Ирландии. Группа прекратила существование по причине того, что ее участники решили заняться сольной карьерой.
Бонус: Manel Navarro, 21 год, Испания
Дата рождения: 7 марта 1996 года
И наконец расскажем еще об одном юном исполнителе, который, правда, уже не подпадает под категорию «до 21». Испанцу Manel Navarro повезло: отметив два месяца назад полное совершеннолетие, он имеет право поднять бокал игристого напитка даже на глазах у папарацци. Но не увлекаться – ведь впереди еще долгая и насыщенная творческая жизнь. Она началась благодаря его отцу, который с детства ставил будущему певцу композиции Боба Дилана, а на 14-летие подарил сыну гитару. С ней Манель не расстается и по сей день.
Мы желаем нашим молодым конкурсантам успеха и не опьянеть от него!