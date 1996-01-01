Кто не будет пить шампанское на Евровидении-2017

И наконец расскажем еще об одном юном исполнителе, который, правда, уже не подпадает под категорию «до 21». Испанцу Manel Navarro повезло: отметив два месяца назад полное совершеннолетие, он имеет право поднять бокал игристого напитка даже на глазах у папарацци. Но не увлекаться – ведь впереди еще долгая и насыщенная творческая жизнь. Она началась благодаря его отцу, который с детства ставил будущему певцу композиции Боба Дилана, а на 14-летие подарил сыну гитару. С ней Манель не расстается и по сей день.

Мы желаем нашим молодым конкурсантам успеха и не опьянеть от него!