Кто кому мать? «Дуся» побывала на съемках нового сериала «1+1»

Осенний телевизионный сезон в этом году просто переполнен сериалами украинского производства. Такая тенденция не может не радовать. Один из них – сериал «Две матери», премьера которого запланирована в октябре на «1+1».

О сериале «Две матери» мне известно пока немного. В первую очередь, как подчеркивают создатели проекта, это остросюжетная драма о суррогатном материнстве и мести одной девушки другой, герои в которой будут говорить на украинском языке. Во-вторых, «Две матери» – адаптация достаточно успешного корейского телевизионного формата сериала «Две матери. Гнездо кукушки». Правда, если в оригинале количество серий переваливает за сто, то в украинской версии авторы сериала ограничились 24-мя. Автор адаптации – Ирина Черновая.

Когда я пришла на площадку, тут все готовились к церемонии награждения премией «Бизнесмен года», которая появится в одной из серий сериала. В какой именно, конечно, никто не признался Фото: Ната Боровик

Поэтому я с удовольствием согласилась на предложение понаблюдать за съемочным процессом и более подробно узнать о закулисной жизни загадочного для меня сериала.

Сегодня продакшен «1+1» успел отснять пока чуть больше половины серий Фото: Ната Боровик

Кстати, о сюжете. В центре истории две девушки – Марта и Зоя, судьбы которых связала смерть близкого человека. Марта (Ольга Атанасова) была невестой погибшего, а Зоя (Зоряна Марченко) – его сестрой-близнецом. Именно она и считает, что ее брат погиб из-за Марты, и в отместку стремится всячески испортить жизнь девушке. В то же время, переживая потерю любимого и давление со стороны его семьи, Марта теряет ребенка и впоследствии узнает о страшном диагнозе – бесплодии. Так, Зоя соглашается стать суррогатной матерью для Марты и тем самым манипулировать и шантажировать молодую девушку.

Как призналась мне Зоряна Марченко, в роль хищницы Зои ей удалось вжиться достаточно легко Фото: Ната Боровик

Вскоре в жизни двух героинь появляется новый мужчина – богатый наследник империи ресторанов Андрей Завадский (Михаил Пшеничный). Именно его сердце и станет новой целью «двух матерей».

Кому же достанется Андрей Завадский – гадать не стану. Но что-то мне подсказывает... Фото: Ната Боровик

Также на экранах «1+1» этой осенью в «Двух матерях» появится белорусский красавец Кирилл Дыцевич, Ольга Сумская, Ирма Витовская, Виталина Библив, Николай Боклан и Анатолий Гнатюк.

Пока я пыталась разузнать, кто кому мать, в соседней комнате Николай Боклан активно репетировал роль... Фото: Ната Боровик

...актеров массовых сцен готовили к выходу на площадку... Фото: Ната Боровик

...а участники съемочной группы наслаждались свободными минутами Фото: Ната Боровик

Вскоре на площадке появляется и Зоряна Марченко. По сценарию она просит помощи в своих авантюрах у влиятельного бизнесмена Вадима Борисова, которого играет Николай Боклан Фото: Ната Боровик

Вадим Борисов, кажется, будет серьезнее любого агента 007 Фото: Ната Боровик

Дубль первый Фото: Ната Боровик

За съемочным процессом пристально наблюдает креативный продюсер проекта Юлия Сокол Фото: Ната Боровик

В перерывах поправляем макияж... Фото: Ната Боровик

...едим... Фото: Ната Боровик

...и заново прогоняем сцену, но уже с других ракурсов Фото: Ната Боровик

Главный режиссер и креативный продюсер Евгений Баранов Фото: «1+1»

В это время в гримерке мне удалось на секунду поймать Ольгу Атанасову, которая готовилась к следующей сцене Фото: Ната Боровик

А вот то, что от меня тщательно скрывали – сценарий. Дескать, если узнать развязку раньше времени, вся «Санта-Барбара» станет не такой пикантной Фото: Ната Боровик