Кто кому мать? «Дуся» побывала на съемках нового сериала «1+1»

Осенний телевизионный сезон в этом году просто переполнен сериалами украинского производства. Такая тенденция не может не радовать. Один из них – сериал «Две матери», премьера которого запланирована в октябре на «1+1».
О сериале «Две матери» мне известно пока немного. В первую очередь, как подчеркивают создатели проекта, это остросюжетная драма о суррогатном материнстве и мести одной девушки другой, герои в которой будут говорить на украинском языке. Во-вторых, «Две матери» – адаптация достаточно успешного корейского телевизионного формата сериала «Две матери. Гнездо кукушки». Правда, если в оригинале количество серий переваливает за сто, то в украинской версии авторы сериала ограничились 24-мя. Автор адаптации – Ирина Черновая.
Поэтому я с удовольствием согласилась на предложение понаблюдать за съемочным процессом и более подробно узнать о закулисной жизни загадочного для меня сериала.
Кстати, о сюжете. В центре истории две девушки – Марта и Зоя, судьбы которых связала смерть близкого человека. Марта (Ольга Атанасова) была невестой погибшего, а Зоя (Зоряна Марченко) – его сестрой-близнецом. Именно она и считает, что ее брат погиб из-за Марты, и в отместку стремится всячески испортить жизнь девушке. В то же время, переживая потерю любимого и давление со стороны его семьи, Марта теряет ребенка и впоследствии узнает о страшном диагнозе – бесплодии. Так, Зоя соглашается стать суррогатной матерью для Марты и тем самым манипулировать и шантажировать молодую девушку.
Вскоре в жизни двух героинь появляется новый мужчина – богатый наследник империи ресторанов Андрей Завадский (Михаил Пшеничный). Именно его сердце и станет новой целью «двух матерей».
Также на экранах «1+1» этой осенью в «Двух матерях» появится белорусский красавец Кирилл Дыцевич, Ольга Сумская, Ирма Витовская, Виталина Библив, Николай Боклан и Анатолий Гнатюк.
Напомню, производством ленты занимается 1+1 Production. Продюсеры сериала – Дарина Жукова, Алена Еремеева и Виктория Баранова. Главный режиссер и креативный продюсер – Евгений Баранов, оператор-постановщик – Виталий Запорожченко.