Кто из медийщиков – твоя «Валентинка»

Давайте-ка честно признавайтесь, к какой половине человечества вы относитесь: к той, что проведет сегодняшний день, публикуя бесконечные селфи с розами/свечами/открытками, или к той, что будет печалиться, что не может постить фото с розами/свечами/открытками? Или так: вы из тех, кто будет писать в соцсетях всякую романтическую чепуху, приправляя ее сердечками, или из тех, кто напишет несколько гневных постов о том, как раздражает вся эта романтическая чушь в ленте?

Ладно, давайте создадим отдельную касту: тех, кто, может, и задумался бы над, тем, что сегодня День святого Валентина, но дела, знаете ли, всякие важные. Чтобы скрасить этот день, полный любви, цветов, сердечек и необъятного завала работы, давайте просто пофантазируем о вашем идеальном свидании.

Ответьте на несколько нехитрых вопросов, и я вам расскажу, с кем из медийщиков у вас получилось бы идеальное свидание.