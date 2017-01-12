Ксения Собчак впервые выложила в сеть фото сына

Обычно после того, как какая-нибудь публичная персона перестает скрывать свою беременность, все ждут, когда она объявит о появлении на свет малыша. После этого все с нетерпением ожидают, когда же она покажет фигуру после родов. А потом все высматривают в соцсетях фотографии новорожденного. Правда, обычно молодые звездные мамы предпочитают радовать подписчиков понемногу: то ручку младенца покажут, то ножку...

Вот и Ксения Собчак начала с малого – выложила в своем Instagram фотографию ручонки своего сына. И все это в благотворительных целях: таким образом звезда поддержала проект Louis Vuitton.