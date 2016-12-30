Ксения Собчак поделилась снимками семейного счастья

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, оказывается, тоже может быть лиричной и романтичной. В новогодние праздники Ксюша в своем блоге постит фотографии, иллюстрирующие то, что, по-видимому, ее сейчас больше всего радует: уют и семейный очаг.
- Наверху спит сын, а мы вдвоем (имеет в виду мужа Максима Виторгана, - Авт.) сидим в темноте и болтаем. Вот оно и счастье!.. И помните, хороших людей счастье всегда находит!!!! Я вот еще пять лет назад думала, что со мной такого не будет НИКОГДА, а теперь вот..., - так подписала Собчак одно из личных фото в своем Instagram.
И вот еще пост. В нем телеведущая не стесняется крепкого словца:
- Этот год был прекрасным для меня несмотря на всеобщий п...ц. Бокал мой в этом уходящем году пуст, но жизнь полна!..
Напомним, что в ноябре прошлого года у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын. Для 35-летней Ксюши это первый ребенок. На днях Максим сообщил в своем блоге, что пара назвала малыша Платоном.