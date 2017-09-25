Крупнейшая японская студия аниме нарисовала заставку для украинского тревел-шоу

Одна из крупнейших японских студий аниме Satelight нарисовала мультипликационную заставку для тревел-шоу «Мир наизнанку» . Об этом рассказал на своей странице в Instagram ведущий проекта Дмитрий Комаров .

Каждый четверг в экстремальном тревел-шоу «Мир наизнанку» ведущий Дмитрий Комаров открывает зрителям поразительные и малоизвестные факты о Японии. Дмитрий покажет, насколько менталитет и культура японцев отличаются от европейских, а также расскажет об индустрии развлечений для взрослых, которая очень популярна в Стране восходящего солнца.