«Кругом одни враги»: украинские медийщики-ксенофобы

Этой холодной ночью мне не спалось. Я ворочалась в постели и мучалась вопросом ксенофобии в среде украинских медийщиков. Смутные воспоминания заставили меня зайти в интернет, где я и обнаружила столько всего пугающе интересного, что просто не могла не написать об этом.

Антин Мухарский и интеллектуальная доминация

Писатель, музыкант и художник Антин Мухарский не стесняется демонстрировать свое интеллектуальное превосходство. Так, в одной из своих заметок в Faсebook господин Мухарский назвал русскоговорящих москворотыми жабами и добавил, что русский язык – это «признак интеллектуальной импотенции».

Чем вызван такой панический ужас, прикрытый этой глумливой самоуверенностью, остается только гадать. Вот, к примеру, призыв господина Мухарского что-то решать с русскоязычным населением, в комментариях к которому он лихорадочно спорил с художником Александром Ройтбурдом.

Браво, Антин! Не останавливайтесь! Ну а я хочу напомнить Антину, что к русскоговорящему населению, по словам его бывшей жены, телеведущей Снежаны Егоровой, относятся и его собственные дети. Неудобно как-то получается, хотя чем только не приходится жертвовать ради своих принципов, да?

Остап Дроздов и грация переобувания

Совсем недавно Остап Дроздов выгнал из студии политолога Юрия Романенко за отказ разговаривать на украинском языке. В качестве оправдания своих действий ведущий опубликовал «кейс Дроздова», в котором было много любопытных вещей, в частности вот эта:

Удивительно, ведь еще совсем недавно господин Дроздов придерживался совершенно другой точки зрения, восхваляя русскоязычных патриотов и двуязычность Украины!

Что же произошло? От любви до ненависти всего три года? Научите и меня так быстро переобуваться в воздухе, чтобы я всегда успевала на свидания, Остап!

Юрий Андрухович и шутка юмора

Патриарх украинской литературы Юрий Андрухович на днях пожаловался газете «Збруч», что его любимую Западную Украину оккупируют русскоговорящие туристы. Мол, куда ни пойди – везде они, в каждом любимом уголке.

Писатель предложил украиноязычному населению в отместку заполонить Юго-Восточную Украину, сделав несколько акцентов на том, что там не на что смотреть, кроме как на промышленные постройки и чебуречные.

Ох уж эти самокопания и думы... После шквала критики от харьковчан (и не только) Юрий Игоревич со свойственным ему обаянием объяснил, что текст на самом деле был юмористическим. С учетом предложения любителям экстрима посетить пострадавшую от обстрелов Авдеевку юморок получился чернушным.

Надежда Савченко и еврейское иго

Надежда Савченко, получив трибуну в виде телеканала NewsOne, согласилась с телезрителем по вопросу «Кто правит Украиной?». Оказалось, что страной правит еврейское иго и с этим надо что-то делать.

Но эта история получила продолжение! В интервью журналисту Дмитрию Гордону Надежда исправилась и сообщила, что к евреям относится нормально, а вот к жидам – не очень. Но здесь возникает противоречие, ведь, называя президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана евреями, становится непонятно, хорошие они евреи или не очень, если уж страной правит еврейское иго. Хотелось бы уточнить этот вопрос.

Олег Скрипка и гетто для дебилов

В интервью «Украинской правде» музыкант, певец, продюсер и ресторатор Олег Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский язык. Все бы ничего (неужели?), однако интервью с певцом было опубликовано 20 апреля, в день рождения другого деятеля искусства и любителя гетто, именем которого не называют детей в Германии.

После разразившегося скандала певец заявил, что его слова были перекручены и все сказанное – неправда, после чего издание «Украинская правда» выложило аудиозапись разговора. Как оказалось, слова музыканта, указанные в тексте, были еще и одобрены его же пресс-службой!

Когда у господина Скрипки не получилось переложить ответственность на журналистов, он, как и Юрий Андрухович, заявил, что это была ирония и виноваты конспирологи , которые все равно перекрутили и опорочили светлое имя первого украинского музыканта.

Священная война Ларисы Николаевны Ницой

У детской писательницы Ларисы Ницой был очень сложный год. Продавщица в магазине не захотела обслуживать ее на украинском языке, из-за чего писательнице пришлось швырнуть в нее мелочью.

Этот поступок, безусловно, должен был привить любовь к украинскому языку всех русскоговорящих. Однако внезапно в игру вмешалась карма – и через месяц квартиру госпожи Ницой ограбили . Воры украли три итальянских чемодана и проектор.

Потом была знаменитая программа «Ваша свобода», на которой Лариса Николаевна сказала, что на востоке страны ее защищают только украиноязычные граждане. Очень мотивирующее для украинских солдат признание вызвало удивление даже у ведущего Александра Лащенко! (Смотреть с 02:20.)

Перед Евровидением госпожа Ницой призывала сжечь офис сервиса по продаже билетов concert.ua из-за того, что билеты были напечатаны на русском языке. Правильно, Лариса Николаевна! Пустить им красного петуха!

Я искренне восхищаюсь этой женщиной! Ей все нипочем! И страна становится крепче, дружнее и безопаснее!

Игорь Мирошниченко – пятый главный антисемит в мире

Игорь Мирошниченко за словом в карман не лезет! Бывший журналист, а теперь грозный депутат, он как настоящий зрелый мужчина с устоявшимися взглядами высказался о голливудской звезде Миле Кунис, у которой украинские корни. Актриса посмела рассказать, что в Черновцах, где она родилась, были проявления антисемитизма.

Ему поддакнул и знаменитый блогер, красавец и умница Дмитрий Резниченко.

Еще я помню, как Игоря Мирошниченко обидела кассирша в супермаркете, спросив по-русски, нужен ли депутату пакет.

После чего правозащитник вызывал полицию, но не по этой причине, а потому, что у охранника, вступившегося за кассиршу, не было бейджика с именем. Настоящий борец за права украиноязычного населения!

Ирина Фарион и неугодные дети

Ирина Фарион обладает потрясающими педагогическими навыками! В детском садике она решила рассказать, какие детки хорошие, какие – плохие, и кто где должен жить. А я не верила, что имя влияет на судьбу!

Ну и у меня есть вопросик к Ирине Дмитриевной: сколько дегенератов, по ее подсчетам, сейчас ходит по стране и как их нужно спасать?

Валид Арфуш против Романа Скрыпина – расизм или недопонимание?

Я не спала всю ночь из-за того, что не знаю, можно ли считать расистским вопрос Романа Скрыпина о происхождении Валида Арфуша или это элементарное недопонимание сути вопроса господином Арфушем. Хоть бы кто подсказал!

Богдан Буткевич – жертва пропаганды

А вот Бодан Буткевич, наоборот, стал жертвой российской пропаганды, которая сделала из него настоящее кровожадное чудовище. На какие только ухищрения не идут эти путинские подстилки... После выхода интервью «Громадському ТВ» слова ведущего переиначили таким образом, будто он собирался убить 1,5 миллиона людей на Донбассе по причине их ненужности, без разбора, кто есть кто по национальности.

Однако истина торжествует! С необрезанной версией можно ознакомиться чуть ниже! (Смотреть с 20:30.)

Богдан Бенюк старается никого не обижать

Мне всегда нравился Богдан Бенюк. Он скромный и вежливый. И актер хороший. Старается дружить со всеми.