Кроссовки, шорты и плащи на красной дорожке «Viva! Самые красивые 2016»

Это так интересно! Всем СМИ перед началом церемонии, черным по белому написали: дресс-код black tie. То есть мужчинам костюм, а женщинам— платье (необязательно в пол). Более того, всех четко предупредили: никаких джинсов, а то охрана не пустит. А мы так с Мусей любим джинсы!! Но ради красной дорожки готовы на все! Даже наш фотограф отмучился весь вечер в туфлях. А это, поверьте, очень неудобно для того, чтобы бегать и фотографировать звезд с разнообразных ракурсов. Но красная дорожка же! И что вы думаете? Приходим мы, а там звезды в кроссовках, шапках и (о, ужас!) шортах! И как их только охрана пустила?! Наверное, песни да стихи рассказывали, чтобы задобрить стражей порядка.