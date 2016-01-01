Кроссовки, шорты и плащи на красной дорожке «Viva! Самые красивые 2016»

Звезды не перестают удивлять. Неожиданные наряды Вики и Славы из «Неангелов», самые неуместные образы красной дорожки и, разумеется, самая красивая пара церемонии по версии Дуси.
Это так интересно! Всем СМИ перед началом церемонии, черным по белому написали: дресс-код black tie. То есть мужчинам костюм, а женщинам— платье (необязательно в пол). Более того, всех четко предупредили: никаких джинсов, а то охрана не пустит. А мы так с Мусей любим джинсы!! Но ради красной дорожки готовы на все! Даже наш фотограф отмучился весь вечер в туфлях. А это, поверьте, очень неудобно для того, чтобы бегать и фотографировать звезд с разнообразных ракурсов. Но красная дорожка же! И что вы думаете? Приходим мы, а там звезды в кроссовках, шапках и (о, ужас!) шортах! И как их только охрана пустила?! Наверное, песни да стихи рассказывали, чтобы задобрить стражей порядка.
Девочки изгруппы «Open kids» еще маленькие, чтобы знать, что такое black tie. Понимаю. Где мои 15лет?
Фото: тут и далее Максим Лисовой
Melovin постарался быть хотя бы в черном.
Красная дорожка? Самое время надеть плащ!
Ребята изгруппы «Агонь» не собираются прогибаться под изменчивый мир и надевать костюм с бабочкой и обувать туфли.
Певица Арина Домски платье в пол надела, но насколько оно удачное - решайте сами.
Дмитрий Ступка без Полины Логуновой рядом и выглядит иначе: словно так спешил, что забыл надеть костюм. Зато, Дмитрий не в кроссовках!
А вот Алексей Прищепа свой внешний вид продумывал тщательно. Браво, Алексей! А вы, девочки, учитесь как правильно надо позировать перед камерами.
Покорившая Эверест - Ирина Галай. Девушка знает как хорошо выглядеть и в горах, и на красной дорожке!
Немного клеточки на красной дорожке.
Как же без красного на красной дорожке!
Мне кажется, или костюмчик чуть великоват?
Анита Луценко надела весьма необычный наряд, продемонстрировав прекрасное тело. Казалось, потянешь за веревочку - платье и спадет.
Думаю, без крыльев на плечах, актриса Дарья Трегубова выглядела бы намного изящнее
Оля Полякова без кокошника и в платье в пол.Красиво же!
Даже не знаю, что очаровывает больше: платье-бант, ушки на макушке или капроновые носочки телесного цвета под туфельки.
Mamarika постаралась для красной дорожки.
Чего не скажешь о Вадиме Олейнике! Хотя, футболка и шорты из пайеток - это нечто! И как его только охрана пустила?
Уверенна, у кого не было проблем с охраной так это у Ольги Сумской. Платье актрисы - бесподобно.
Владимир Горянский с женой четко знают как правильно одеваться на красную дорожку.
Вика и Слава в неожиданных образах.
Анатолий Анатооооолич, ну почему в кроссовках то?
Монатик себе не изменяет: и в кроссовках, и в шапке.
Пожалуйста, пример для подражания на красной дорожке: Юрий Никитин и Ольга Горбачева.
Антонина Матвиенко почти дотянула до дресс-кода. Симпатично, кстати, получилось.
Григорий Решетник к выходу на красную дорожку всегда готов!
Телеведущая Янина Соколова
Светлана Тарабарова веселится, что пошла наперекор объявленному дресс-коду.
Повзрослевшая Ассоль, она же Екатерина Гуменюк знает значение дресс-кода black tie.
The Hardkiss тоже. Мальчикам бы еще пиджачки и было бы замечательно!
Соломия Витвицкая, в отличии от ее спутников, хорошо подготовилась к красной дорожке.
Амадор, это красная дорожка, а не танцпол!
Лилу, ну зачем вы так, ну зачем?!
Виктор Павлик показывает, что они оба знают, что такое black tie.
Роза Аль-Намри выглядит веселее, чем ее платье.
Екатерина Кухар, Александр Стоянов, Раду Поклитару и Иллария веселились от души.
Группа O.Torvald и на красной дорожке в своих сценических образах. А было бы интересно увидеть парней в костюмах!
Светлана Вольнова решила удивлять раз не платьем, то головным убором.
Одна изноминанток— Наталия Холоденко. Кстати, побаллам вголосании, Наталия «дышала в спину» Тине Кароль
Телеведущий Тимур Мирошниченко со спутницей
Дмитрий Комаров с сестрой. Телеведущий признался, что мучится в костюме и туфлях и что гораздо комфортнее ощущает себя в шортах и в джунглях. Ну ради такого вечера стоило и помучиться!
Александр Скичко иего возлюбленная Елизавета Юрушева радуют глаз своим внешним видом! Вот они ипобедили вноминации «Самая красивая пара» поверсии Дуси.