ТЕЛЕКРИТИКА

Кривошапко, Попенко и Коломиец отожгли под диджей-сет от Павла Зиброва

Как прошла премьера украинской кинокомедии «Инфоголик»

Дуся

Украинская комедия «Инфоголик» незнакома нашему зрителю. А все потому, что большинство актеров фильма мы не привыкли видеть на экране кино. Именно это и есть главной причиной того, почему нам с Мусей понравилась эта комедия!


Друзья! Весна началась так началась: ярко, весело и со смехом! Мы с Мусей были вчера на пресс-показе украинской картины «Инфоголик», о которой я уже рассказывала. Давайте напомню, что это за фильм.

Ребята из НЛО TV, студии «Мамахохотала» вместе с Idea production решили снять кино – историю о современном человеке и окружающем его мире. Так появился главный персонаж – Максим. По сюжету молодой парень  в буквальном смысле слова не отлипает от своего смартфона и постоянно хочет быть в курсе всех новостей мира. Из-за постоянного мониторинга новостей  Максим перестает замечать главные события своей жизни, стремительно превращаясь в инфоголика. Более того, новости, которые он читает, начинают происходить с  ним в реальности. Вот тут-то нам и показывают, как Максим выкручивается из этого хаоса и пытается спасти свою  жизнь.

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Начну с того, что после окончания пресс-показа зрители аплодировали. А чего же не аплодировать? Наконец-то новые лица на экране, так сказать, свежая кровь! Конечно, не обошлось и без известных актеров, таких как Сергей Калантай, Анастасия Касилова, Алексей Нагрудный, Людмила Ардельян. Но все же новых лиц было больше: Елена Борозенец, Евгений Янович, Олег Маслюк, Алла Мартынюк и другие. Я заметила, что мои коллеги наслаждались происходящим на экране. А во время просмотра зал хохотал, не сдерживая эмоций. Нам с Мусей просто любо-дорого было за этим наблюдать.

Тем не менее, вопросы к организаторам и участникам фильма все же возникли.

Режиссеры, продюсеры и актеры были в прекрасном настроении и с радостью отвечали на вопросы

Один из основных вопросов был о языке, на котором снят фильм. Вернее, о языках, ведь в комедии одна часть героев говорит по-украински, а вторая – по-русски. Почему не сделали только на русском или только на украинском? Да потому что изначально планировалось показать, как все происходит в молодой, современной семье. Ведь, по словам съемочной команды, им известны многие семьи, где супруги разговаривают на украинском и русском языках. Поэтому в фильме решили сделать так, как и в жизни.
На фото: директор компании Multi Media DistributionРоман Мартыненко,режиссер картины Владислав Климчук,продюсер фильма Иван Букреев, режиссер картины Валентин Шпаков, исполнитель главной роли Евгений Янович, исполнитель одной из главных ролей Олег Маслюк

Я не удержалась от вопроса и к главному герою. В фильме на него навалилось столько бед из-за постоянного залипания в смартфоне, что гляди и в жизни такое повторится. Поэтому в первую очередь поинтересовалась у исполнителя главной роли Евгения Яновича, не поменял ли он свой гаджет на обыкновенное устройство для звонков и сообщений.

Исполнитель главной роли Евгений Янович

И что вы думаете? Конечно, нет! Но у Жени довольно веские аргументы.

– Последние два-три дня я постоянно в интернете, потому что смотрю, как  же распишутся кинотеатры, – признается Евгений. –  Я  только за  этим и  слежу. Менять свой гаджет не планирую, потому что фильм не о том, чтобы вообще отказаться от информации и смартфонов, а о том, чтобы использовать их в меру. Очень много плюсов в том, что у нас такое информационное общество: ты можешь вести диалоги с кем-то из Лондона, находясь в Киеве. Просто используйте гаджеты с умом, а не бездумно залипайте.

– Ну и вот он – любимый вопрос: сколько денег ушло на создание полнометражного кино? Друзья, всего ничего!

– Сто тысяч долларов, – ответил продюсер картины Иван Букреев.

Продюсер картины Иван Букреев

Тут же слова Ивана подхватил директор компании Multi Media Distribution Роман Мартыненко, который занимается прокатом фильма.

– Вопрос не в бюджете, а в качестве, – считает Роман. – Мне кажется, кино получилось достойным. Мы все прекрасно знаем, как и занесколько миллионов снимают плохие фильмы. Картина удалась, команда вложила в него душу. Одна из сверхзадач нашей компании – побороть стереотип у наших кинотеатров и у зрителей о том, что украинское кино – это всегда мрачное кино, над которым нужно сидеть, страдать и думать. У нас получился легкий фильм, который приятно показать людям.

Директор компании Multi Media Distribution Роман Мартыненко

Теперь вы знаете ответы наглавные вопросы по поводу украинской комедии «Инфоголик». Не знаю, как вам –понравится или нет, – но мы с Мусей насмеялись от души.

А теперь плавно переходим на красную дорожку.

Режиссер Валентин Шпаков и актер Олег Маслюк

Вообще, хочу я вам сказать, гостей и знаменитостей было так много, что приходилось буквально проталкиваться, чтобы пройти. Но это и очень радует, ведь столько заинтересованных в украинском кино!

Актер и ведущий Геннадий Попенко с женой и дочкой

Не менее радовала и сама атмосфера: то ли на всех так подействовала весна, то ли съемочная группа еще не искушена кинопроизводством, но мы с Мусей чувствовали себя как дома. Все вокруг улыбались, шутили, зрители фотографировались с актерами, а мы вдохновлялись прекрасным настроением.

Руководитель студии «Мамахохотала» Роман Грищук с женой – актрисой Анной Гресь

Переизбыток эмоций Евгения Яновича

Исполнительница главной роли Елена Борозенец

Девочки из группы Open Kids не пропускают ни единого светского мероприятия, будь то кино, концерт или церемония награждения. И когда они только успевают ходить в школу?

На допремьерный показ пришла и актриса и телеведущая Даша Коломиец, сыгравшая в фильме роль корреспондента

Столкнулась на красной дорожке с Александром Кривошапко – сначала даже не узнала!

Актриса Анастасия Касилова наслаждалась вечером в компании мужа. В «Инфоголике» Настя сыграла лучшую подругу главной героини

Сергей Калантай со спутницей и Сергей Солопай. Работа этих актеров в комедии просто прекрасна

Ну куда же без селфи с актерами фильма !

Наверное, более уместно спросить: куда же без Зиброва?! На фото певец с актрисой Аллой Мартынюк

Павел Зибров – это вообще звезда вечера. Певец был не гостем, а участником всего действа, ведь не единожды появился в фильме в качестве актера. Так что у Павла Николаевича кинодебют! И очень даже успешный – зал визжал от восторга, когда видел на экране Зиброва.

Дебютант в кино Павел Зибров

Кстати, в роли певца присутствует очень много самоиронии. Я полюбопытствовала у Павла Николаевича, каково оно – смеяться над собой?

– Кто умеет смеяться над собой – тот побеждает всех! – уверен Зибров.

И тот, кто играет диджей-сет – тоже побеждает всех.

Зибров зажигает!

В общем, обязательно впишите в свой ежедневник: «посмотреть на Зиброва вкино, узнать, как не залипать в телефоне и посмеяться от души». Пускай это будут ваши планы на неделю. Самое важное, что исполнить их можно одновременно. Ведь все эти пункты есть в комедии «Инфоголик»!



Статьи по теме

Теги