Кривошапко, Попенко и Коломиец отожгли под диджей-сет от Павла Зиброва

Друзья! Весна началась так началась: ярко, весело и со смехом! Мы с Мусей были вчера на пресс-показе украинской картины «Инфоголик», о которой я уже рассказывала. Давайте напомню, что это за фильм.

Ребята из НЛО TV, студии «Мамахохотала» вместе с Idea production решили снять кино – историю о современном человеке и окружающем его мире. Так появился главный персонаж – Максим. По сюжету молодой парень в буквальном смысле слова не отлипает от своего смартфона и постоянно хочет быть в курсе всех новостей мира. Из-за постоянного мониторинга новостей Максим перестает замечать главные события своей жизни, стремительно превращаясь в инфоголика. Более того, новости, которые он читает, начинают происходить с ним в реальности. Вот тут-то нам и показывают, как Максим выкручивается из этого хаоса и пытается спасти свою жизнь.