Кривошапко, Попенко и Коломиец отожгли под диджей-сет от Павла Зиброва

Украинская комедия «Инфоголик» незнакома нашему зрителю. А все потому, что большинство актеров фильма мы не привыкли видеть на экране кино. Именно это и есть главной причиной того, почему нам с Мусей понравилась эта комедия!
Друзья! Весна началась так началась: ярко, весело и со смехом! Мы с Мусей были вчера на пресс-показе украинской картины «Инфоголик», о которой я уже рассказывала. Давайте напомню, что это за фильм.
Ребята из НЛО TV, студии «Мамахохотала» вместе с Idea production решили снять кино – историю о современном человеке и окружающем его мире. Так появился главный персонаж – Максим. По сюжету молодой парень в буквальном смысле слова не отлипает от своего смартфона и постоянно хочет быть в курсе всех новостей мира. Из-за постоянного мониторинга новостей Максим перестает замечать главные события своей жизни, стремительно превращаясь в инфоголика. Более того, новости, которые он читает, начинают происходить с ним в реальности. Вот тут-то нам и показывают, как Максим выкручивается из этого хаоса и пытается спасти свою жизнь.
Начну с того, что после окончания пресс-показа зрители аплодировали. А чего же не аплодировать? Наконец-то новые лица на экране, так сказать, свежая кровь! Конечно, не обошлось и без известных актеров, таких как Сергей Калантай, Анастасия Касилова, Алексей Нагрудный, Людмила Ардельян. Но все же новых лиц было больше: Елена Борозенец, Евгений Янович, Олег Маслюк, Алла Мартынюк и другие. Я заметила, что мои коллеги наслаждались происходящим на экране. А во время просмотра зал хохотал, не сдерживая эмоций. Нам с Мусей просто любо-дорого было за этим наблюдать.
Тем не менее, вопросы к организаторам и участникам фильма все же возникли.
Один из основных вопросов был о языке, на котором снят фильм. Вернее, о языках, ведь в комедии одна часть героев говорит по-украински, а вторая – по-русски. Почему не сделали только на русском или только на украинском? Да потому что изначально планировалось показать, как все происходит в молодой, современной семье. Ведь, по словам съемочной команды, им известны многие семьи, где супруги разговаривают на украинском и русском языках. Поэтому в фильме решили сделать так, как и в жизни.
Я не удержалась от вопроса и к главному герою. В фильме на него навалилось столько бед из-за постоянного залипания в смартфоне, что гляди и в жизни такое повторится. Поэтому в первую очередь поинтересовалась у исполнителя главной роли Евгения Яновича, не поменял ли он свой гаджет на обыкновенное устройство для звонков и сообщений.
И что вы думаете? Конечно, нет! Но у Жени довольно веские аргументы.
– Последние два-три дня я постоянно в интернете, потому что смотрю, как же распишутся кинотеатры, – признается Евгений. – Я только за этим и слежу. Менять свой гаджет не планирую, потому что фильм не о том, чтобы вообще отказаться от информации и смартфонов, а о том, чтобы использовать их в меру. Очень много плюсов в том, что у нас такое информационное общество: ты можешь вести диалоги с кем-то из Лондона, находясь в Киеве. Просто используйте гаджеты с умом, а не бездумно залипайте.
– Ну и вот он – любимый вопрос: сколько денег ушло на создание полнометражного кино? Друзья, всего ничего!
– Сто тысяч долларов, – ответил продюсер картины Иван Букреев.
Тут же слова Ивана подхватил директор компании Multi Media Distribution Роман Мартыненко, который занимается прокатом фильма.
– Вопрос не в бюджете, а в качестве, – считает Роман. – Мне кажется, кино получилось достойным. Мы все прекрасно знаем, как и занесколько миллионов снимают плохие фильмы. Картина удалась, команда вложила в него душу. Одна из сверхзадач нашей компании – побороть стереотип у наших кинотеатров и у зрителей о том, что украинское кино – это всегда мрачное кино, над которым нужно сидеть, страдать и думать. У нас получился легкий фильм, который приятно показать людям.
Теперь вы знаете ответы наглавные вопросы по поводу украинской комедии «Инфоголик». Не знаю, как вам –понравится или нет, – но мы с Мусей насмеялись от души.
А теперь плавно переходим на красную дорожку.
Вообще, хочу я вам сказать, гостей и знаменитостей было так много, что приходилось буквально проталкиваться, чтобы пройти. Но это и очень радует, ведь столько заинтересованных в украинском кино!
Не менее радовала и сама атмосфера: то ли на всех так подействовала весна, то ли съемочная группа еще не искушена кинопроизводством, но мы с Мусей чувствовали себя как дома. Все вокруг улыбались, шутили, зрители фотографировались с актерами, а мы вдохновлялись прекрасным настроением.
Павел Зибров – это вообще звезда вечера. Певец был не гостем, а участником всего действа, ведь не единожды появился в фильме в качестве актера. Так что у Павла Николаевича кинодебют! И очень даже успешный – зал визжал от восторга, когда видел на экране Зиброва.
Кстати, в роли певца присутствует очень много самоиронии. Я полюбопытствовала у Павла Николаевича, каково оно – смеяться над собой?
– Кто умеет смеяться над собой – тот побеждает всех! – уверен Зибров.
И тот, кто играет диджей-сет – тоже побеждает всех.
В общем, обязательно впишите в свой ежедневник: «посмотреть на Зиброва вкино, узнать, как не залипать в телефоне и посмеяться от души». Пускай это будут ваши планы на неделю. Самое важное, что исполнить их можно одновременно. Ведь все эти пункты есть в комедии «Инфоголик»!