Криштофовича-младшего не отпускает днепровский оргазм

О том, что он влюбился в другую, Вячеслав признался жене еще 23 июля, написав у себя в Facebook:

«Дорогая моя жена, ты прости, но тут такая фигня произошла: я на фестиваль съездил без тебя и влюбился по уши. Ну да, ей хорошо за 60 и, что самое страшное, она – поп-звезда 80-х... Ну, любовь зла, шо поробыш? Зато она дико секси и обалденно поет классику джаза. Че теперь делать, даже не знаю. Для справки, звать ее – Патти Остин».