Криштофовича-младшего не отпускает днепровский оргазм

Вячеслав Криштофович-младший, один из лучших джазовых критиков Украины, почти месяц не может избавиться от впечатления, которое произвела на него иностранка в Днепре.
О том, что он влюбился в другую, Вячеслав признался жене еще 23 июля, написав у себя в Facebook:
«Дорогая моя жена, ты прости, но тут такая фигня произошла: я на фестиваль съездил без тебя и влюбился по уши. Ну да, ей хорошо за 60 и, что самое страшное, она – поп-звезда 80-х... Ну, любовь зла, шо поробыш? Зато она дико секси и обалденно поет классику джаза. Че теперь делать, даже не знаю. Для справки, звать ее – Патти Остин».
Речь идет о главной звезде фестиваля «Джаз на Днепре», выступившей с программой, посвященной Элле Фицджеральд.
Вчера Криштофович-младший дал понять, что страсть его не отпускает и пугает одновременно. Ссылку на запись концерта джаз-дивы на YouTube он сопроводил таким постом:
«Чистый класс, чувство стиля. В этом же составе и с той же программой Патти Остин была в Днепре. (Качество хорошее. но даже боюсь целиком смотреть, потому что оргазм редко передается через ютьюб. Особенно такой тонкий, как я получил на фесте в Днепре)».
Реакция супруги критика нам неизвестна. Предлагаю пока оценить американскую разлучницу во всей ее красе: