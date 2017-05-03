Костюмы ведущих Евровидения-2017 обошлись почти в миллион гривен

На официальном сайте государственных закупок prozorro.gov.ua опубликована стоимость костюмов ведущих Евровидения-2017. В общей сложности на наряды Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко потратили 894 тысячи гривен, пишет Elle.ua.

В частности, два костюма украинского бренда Lake Studio обошлись организаторам в 140 тысяч гривен (пиджаки оценены в 47 тысяч, а брюки – в 23), три костюма от Elena Burenina – в 150 тысяч, а работу ателье Indposhiv оценили в 604 879 гривен.