Костюмы ведущих Евровидения-2017 обошлись почти в миллион гривен

На официальном сайте государственных закупок prozorro.gov.ua опубликована стоимость костюмов ведущих Евровидения-2017. В общей сложности на наряды Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко потратили 894 тысячи гривен, пишет Elle.ua.
В частности, два костюма украинского бренда Lake Studio обошлись организаторам в 140 тысяч гривен (пиджаки оценены в 47 тысяч, а брюки – в 23), три костюма от Elena Burenina – в 150 тысяч, а работу ателье Indposhiv оценили в 604 879 гривен.
Напомню, недавно я уже рассказывала, какие гонорары у Джамалы, Onuka и Русланы. К слову, продюсер Джамалы разъяснил, на что пойдут деньги, которые певица получит за выступление на этом конкурсе.
Статьи по теме
- Известно имя хедлайнера гранд-финала Евровидения-2017
- Игорь Тарнопольский рассказал, на что пойдут деньги, которые Джамале заплатят за выступление на Евровидении-2017
- Организаторы Евровидения хотят наказать Украину и Россию после конкурса
- Сколько получат Джамала, Onuka и Руслана за выступление на Евровидении