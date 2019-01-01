Космическая одиссея по-украински: ТЕТ готовится к премьере «Зірконавтів»

По сценарию, в секретном учреждении случайно изобретено космическое сверхтопливо в виде таблетки. Одна такая таблетка эквивалентна атомной станции. В срочном порядке организована миссия по изучению космоса, но без определенной цели. Сверхтопливо создано спонтанно, поэтому времени на постройку нового космического корабля тоже нет. Команду пришлось собирать оперативно, а главное условие отбора – отсутствие какой-либо связи между членами экипажа.