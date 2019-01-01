Космическая одиссея по-украински: ТЕТ готовится к премьере «Зірконавтів»

Что такое «Зірконавти»? Во-первых, это новый продукт студии Drive Production. А во-вторых – история про ребят, которые решили узнать больше про космос.
По сценарию, в секретном учреждении случайно изобретено космическое сверхтопливо в виде таблетки. Одна такая таблетка эквивалентна атомной станции. В срочном порядке организована миссия по изучению космоса, но без определенной цели. Сверхтопливо создано спонтанно, поэтому времени на постройку нового космического корабля тоже нет. Команду пришлось собирать оперативно, а главное условие отбора – отсутствие какой-либо связи между членами экипажа.
Центральный конфликт сюжета, сообщают авторы сериала, выстроен вокруг отношений командира корабля и экипажа.Также известно, что события сериала разворачиваются на пяти локациях корабля: в рубке, кают-компании, бокс-спальне, изоляторе и коридоре.
Роли в сериале «Зірконавти» сыграют Дарья Кобякова, Александр Станкевич, Виктор Розовый, Кристина Понунаева, Дмитрий Голубев и Илья Дерменджи.
Премьера сериала состоится 5 ноября в 21:00 на телеканале ТЕТ.