Кошачье спасенье: как главред «Корреспондента» спас жизнь животному

«Как спасти кота? – спрашивает у пользователей Хрусталев. – По саду у меня бродит стая котов, один вчера утром нашел где-то литровую банку, всунул в нее голову, вытащить не смог. Банку разбил, ходит с «розочкой»на шее. Походит на пациента отделения вертебрологии, которому прописали шейный бандаж.

Причем кот выглядел совершенно несчастным, жалобно мяукал, но в руки не дался. Я насыпал ему кошачьего корма – он к корму не подошел. Видимо, чувствовал подвох.

А подвох действительно был – лежали приготовленные рукавицы и молоток, потому что банку эту с шеи просто снять нельзя – острые края направлены к морде, можно только разбить.

Сегодня видел кота снова – все с той же розочкой, несчастный, грязный – умываться же не может. И опять он не подпустил к себе.

Думаю, вечером купить валерьянку и приманить ею.

Но тут есть проблема. Кот же не один, довольно большой кошачий коллектив неподалеку от моего дома тусует. Они, наверное, все сбегутся. Будут экстатическими криками нарушать вечернюю тишину. Есть еще вариант, что сбегутся все, кроме этого несчастного с осколком на шее...

В стране война, грабительские тарифы, а у меня всякой х*рней голова занята».

Пост собрал 59 комментариев – и выход из ситуации был найден, после чего Андрей отчитался о проделанной операции по спасению кота.