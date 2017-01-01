Корреспондентов «Прямого» вооружили аномальным предметом

Руководство телеканала «Прямой» выдало своим корреспондентам предметы, похожие то ли на молот, то ли на полицейский радар. Соцсети отреагировали на новшество множеством версий относительно целевого назначения черного параллелепипеда.
Оказывается, аномальный предмет в руках корреспондентов - бракованный микрофон. Якобы исполнители заказа промахнулись с размером, а генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов решил пустить бракованные изделия в ход пока ожидается прибытие новой партии "нормальных" микрофонов.
"Шо ви знаєте про розмір)" - спрашивает Богдан Лупашко