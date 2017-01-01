ТЕЛЕКРИТИКА

Корреспондентов «Прямого» вооружили аномальным предметом

Дуся
Руководство телеканала «Прямой» выдало своим корреспондентам предметы, похожие то ли на молот, то ли на полицейский радар. Соцсети отреагировали на новшество множеством версий относительно целевого назначения черного параллелепипеда.

Оказывается, аномальный предмет в руках корреспондентов - бракованный микрофон. Якобы исполнители заказа промахнулись с размером, а генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов решил пустить бракованные изделия в ход пока ожидается прибытие новой партии "нормальных" микрофонов.

Так в соцсетях реагируют на нововведение.

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