Корреспонденты украинского телеканала отправились навстречу самому мощному урагану в истории

Съемочная группа телеканала «112 Украина» в составе корреспондента Ольги Паращук и оператора Ивана Фомиченко отправилась в США навстречу урагану «Ирма», сообщается в пресс-релизе.

Мощный ураган «Ирма» надвигается на Флориду, местные власти уже приказали эвакуироваться 5,6 миллионам жителей (около четверти всего населения штата). В ночь на субботу, 9 сентября, мощность урагана достигла максимальной (пятой) категории.

Журналисты «112 Украина» – единственные из представителей украинских СМИ, кто едет в центр событий, чтобы в прямом эфире освещать происходящее.

«Мы понимаем все риски, на которые идем, – рассказывает корреспондент Ольга Паращук. – Но признаюсь как журналист: тут побеждают интерес и желание показывать, что именно и как происходит. Поэтому мы будем включаться на всех пересадках, где будет связь, чтобы освещать события, связанные с этим самым масштабным ураганом, который зародился в Атлантическом океане».

Хочу пожелать удачи бесстрашным журналистам.