Корреспонденты украинского телеканала отправились на встречу самого мощного урагана в истории

Съемочная группа телеканала «112 Украина» в составе корреспондента Ольги Паращук и оператора Ивана Фомиченко отправилась в США навстречу урагану «Ирма», сообщается в пресс-релизе.

Мощный ураган «Ирма» надвигается на Флориду, местные власти уже приказали эвакуироваться 5,6 миллионам жителей - это около четверти всего населения штата. В ночь на субботу, 9 сентября, мощность урагана достигла максимальной пятой категории

Журналисты «112 Украина» - единственные из украинских СМИ, кто едет в центр событий, чтобы в прямом эфире освящать происходящее.

«Мы понимаем все риски, на которые идем. Но признаюсь как журналист, тут побеждает интерес и желание показывать, что именно и как происходит. Поэтому мы будем включаться на всех пересадках, где будет связь, чтобы освящать события, связанные с этим самым масштабным ураганом, который зародился в Атлантическом океане», – рассказывает корреспондент Ольга Паращук.

Хочу пожелать удачи бесстрашным ребятам, настоящим журналистам.