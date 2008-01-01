Королевская помолвка: что нужно знать о невесте принца Гарри

Всего через несколько недель после знакомства принц уговорил Меган Маркл отправиться вместе с ним в Ботсвану.

«Мы остались там вдвоем под звездами, – рассказал Гарри. – Она поехала со мной на пять дней, что было абсолютно потрясающе».

Однако не все так красочно, как может сразу показаться. Поскольку Маркл – девушка смешанной расы, в ее истории возникают дополнительные уровни сложности. Некоторые темнокожие британцы отмечают, что у Меган слишком светлая кожа. Между тем белое население продолжает настаивать на том, что люди смешанной расы являются более предпочтительным вариантом, чем чернокожие.

Таким образом, британская общественность не очень верит в успешное окончание борьбы за идентичность. С появлением красивой американской актрисы в Кенсингтонском дворце жизнь подавляющего большинства людей вряд ли изменится.

Также чопорных британцев возмущало, что Меган снималась в постельных сценах сериала. Ей начали приходить угрозы и оскорбления от консервативно настроенных граждан. После этого принц Гарри обратился с просьбой к СМИ и пользователям социальных сетей прекратить оскорблять девушку за цвет ее кожи и профессию.

Терпеть нападки приходилось и от родной сестры Меган – Саманты. Мать троих детей, которой в 2008 году диагностировали рассеянный склероз, раздавала британским СМИ злые комментарии. По ее словам, завидовать королевской семье не стоит, ведь Меган «пустая, страдает нарциссизмом и повернута на успехе».