Королевская помолвка: что нужно знать о невесте принца Гарри

Вот уже несколько дней все мировые СМИ активно обсуждают невесту принца Гарри Меган Маркл. В Букингемском дворце подтвердили информацию об их помолвке, а на безымянном пальце Меган можно увидеть кольцо с большим бриллиантом.
Пользователи социальных сетей тоже не менее рьяно высказываются по поводу будущей жены Гарри. Давайте посмотрим, почему выбор принца пал на Меган Маркл, а не, скажем, на тебя – умную и красивую.
Меган родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее отец Том Маркл имеет английские, ирландские и немецкие корни, а мать Дориа Редлан – афроамериканские. Если Меган и Гарри поженятся, это будет первый случай смешанного брака в истории королевской семьи.
Последние годы Маркл жила в Торонто, где играла одну из главных ролей – адвоката Рейчел Зейн – в сериале «Форс-мажоры».
Девушка активно занимается благотворительностью и сотрудничает с ЮНИСЕФ и ООН. Кроме того, Меган – защитница прав женщин. В 2015 году на трибуне ООН она рассказала о том, как в 11-летнем возрасте заставила одну известную компанию поменять свой рекламный ролик.
Всего через несколько недель после знакомства принц уговорил Меган Маркл отправиться вместе с ним в Ботсвану.
«Мы остались там вдвоем под звездами, – рассказал Гарри. – Она поехала со мной на пять дней, что было абсолютно потрясающе».
Однако не все так красочно, как может сразу показаться. Поскольку Маркл – девушка смешанной расы, в ее истории возникают дополнительные уровни сложности. Некоторые темнокожие британцы отмечают, что у Меган слишком светлая кожа. Между тем белое население продолжает настаивать на том, что люди смешанной расы являются более предпочтительным вариантом, чем чернокожие.
Таким образом, британская общественность не очень верит в успешное окончание борьбы за идентичность. С появлением красивой американской актрисы в Кенсингтонском дворце жизнь подавляющего большинства людей вряд ли изменится.
Также чопорных британцев возмущало, что Меган снималась в постельных сценах сериала. Ей начали приходить угрозы и оскорбления от консервативно настроенных граждан. После этого принц Гарри обратился с просьбой к СМИ и пользователям социальных сетей прекратить оскорблять девушку за цвет ее кожи и профессию.
Терпеть нападки приходилось и от родной сестры Меган – Саманты. Мать троих детей, которой в 2008 году диагностировали рассеянный склероз, раздавала британским СМИ злые комментарии. По ее словам, завидовать королевской семье не стоит, ведь Меган «пустая, страдает нарциссизмом и повернута на успехе».
Гарри также рассказал, как сделал предложение своей избраннице: они с Маркл готовили запеченную курицу, когда он неожиданно опустился на одно колено. По словам Меган, она, не дослушав принца, сразу же сказала: «Да».
Однако актриса Меган Маркл не станет принцессой даже после того, как выйдет замуж за принца, потому что в ее жилах нет королевской крови. По правилам британского протокола, Маркл будут называть «Ее Королевское Высочество принцесса Гарри Уэльская», но сам титул принцессы ей не присвоят.
Такая вот необычная, харизматичная и, главное, настоящая Меган Маркл. Так что, девочки, думаем, а смогли бы вы занять место невесты принца, выпади вам такая возможность?