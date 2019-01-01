Король монстров: в сети появились первые кадры новой «Годзиллы»

С первых кадров фантастического экшена Майкла Догерти перед зрителями предстают Вера Фармига, Милли Бобби Браун и, конечно же, гигантский монстр.
В центре нового сюжета окажется группа криптозоологов, которая обнаруживает целую плеяду морских гигантских чудовищ – Годзиллу, Мотру, Родана и трехглавого Кинга Гидора. Когда эти монстры, считавшиеся выдумкой, вырываются на поверхность и начинают биться друг с другом за превосходство на Земле, жизнь всего человечества оказывается висящей на волоске.
Актриса Вера Фармига сыграла доктора Эмму Рассел, палеобиолога. С помощью гидролокатора она находит общий язык с доисторическими хищниками и начинает управлять ими. А Милли Бобби Браун, известной по роли в сериале «Очень странные дела», досталась роль дочери Эммы Рассел.
Премьера картины «Годзилла: Король монстров» ожидается весной 2019 года.