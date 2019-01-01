Король монстров: в сети появились первые кадры новой «Годзиллы»

В центре нового сюжета окажется группа криптозоологов, которая обнаруживает целую плеяду морских гигантских чудовищ – Годзиллу, Мотру, Родана и трехглавого Кинга Гидора. Когда эти монстры, считавшиеся выдумкой, вырываются на поверхность и начинают биться друг с другом за превосходство на Земле, жизнь всего человечества оказывается висящей на волоске.