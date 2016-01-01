Константина Райкина срочно прооперировали

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске. Артист был экстренно доставлен в местную больницу и успешно прооперирован, сообщает ТАСС.

«Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске, – говорит директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев. – Он поскользнулся на ступеньках и повредил ногу, его сразу госпитализировали и провели все необходимые медицинские манипуляции».

Несмотря на травму, Райкин в среду вышел на сцену. «Он играет моноспектакль «Своим голосом», где не требуется много движений. Но все московские спектакли в январе отменены», – уточнил Пономарев.

Фото: RiaSar.Ru