Константин Меладзе: «В провале Украины на Евровидении виноваты судьи нацотбора»

Не секрет, что на Евровидении-2107 Украина заняла третье место с конца. И как вы понимаете, уже настал тот момент, когда пора начинать искать виновных. Но долго этим заниматься не пришлось. Вчера в эфире передачи «Небачене Євробачення» на канале СТБ Константин Меладзе назвал выступление группы O.Torvald провалом и взял ответственность на себя:

«Вы назвали выступление Италии провалом. Но я думаю, что настоящий провал – это, безусловно, выступление нашего участника, – заявил Меладзе в эфире СТБ. – Для такой поющей страны, в которой большое количество выдающихся музыкантов, 24 место – это позор. Но в этом позоре, безусловно, есть виноватые люди. И виноваты в этом только исключительно жюри, в котором был и я. Не сумели договориться о каком-то едином кандидате. Я голосовал за Tayanna, и по сей день считаю, что она выступила бы наилучшим образом. Андрей голосовал за Melovin. Джамала голосовала за O.Torvald. Голосовали мы все вразнобой. И были удивлены, каким образом вдруг попал именно этот человек на «Евровидение». Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку».

«Как вам кажется, почему Джамала проголосовала именно за группу O.Torvald?» - спросил Меладзе ведущий Дмитрий Танкович.

«Просто ей понравилось, и проголосовала. Без учета перспектив на «Евровидении», - признался продюсер. - А мне кажется, что все-таки нужно думать на несколько шагов вперед. Мне кажется, нужно либо вообще менять схему отбора, либо нужно категорически менять жюри. Может быть, не нужно сажать туда селебритиз, которые, прежде всего, думают о собственном реноме и так далее, а нужно посадить тех людей, которые реально будут оценивать степень готовности человека, жанра к участию в «Евровидении».

Поэтому хотелось бы извиниться за столь плачевное выступление и за столь позорный итог нашего участия. И еще раз говорю – вина за это лежит исключительно на членах жюри, которые не справились со своей задачей и не отобрали наисильнейшего человека для участия в этом «Евровидении».



