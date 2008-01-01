Константин Меладзе рассказал о своем методе воспитания детей

Композитор и продюсер Константин Меладзе после развода с женой Яной Меладзе редко комментирует свою личную жизнь. Однако эксклюзивно программе «Утро с Украиной» он рассказал о том, какие сейчас у него отношения с бывшей семьей.

Продюсер признался, что он часто видится с детьми – дочками Алисой, Лией и сыном Валерием – и активно участвует в их воспитании. По словам Константина, младшая дочь Лия в свои 13 лет уже определилась, чем хотела бы заниматься в будущем.

«Лие очень нравятся хореография и музыка, – говорит Меладзе. – Если это ее увлечение творчеством со временем перерастет в профессию, то я, конечно, поддержу ее решение и буду помогать. Но не протекцией, а советами. «Пропихивать» ее в шоу-бизнес не намерен, это не мой метод. Она должна сама добиться успеха».

Продюсер также рассказал журналистам, что дети от первого брака хорошо ладят с дочками его жены Веры Брежневой, они часто проводят время вместе. Меладзе отметил, что он не балует детей, поэтому они никогда не просят покупать им дорогие подарки.

«Даже когда я интересуюсь, что они хотели бы получить в подарок, они отвечают: «Нам ничего не нужно, у нас все есть», – рассказывает Константин. – Но я обращаю внимание, на что они поглядывают в магазинах, и потом сам покупаю им желанные подарки».

Фото: Максим Лисовой