ТЕЛЕКРИТИКА

Конор Макгрегор пообещал уничтожить бургер

Дуся

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор снялся в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King, в которой представил новый сэндвич.


Кажется, ирландец хочет заработать все возможные деньги, иначе как объяснить тот факт, что чемпион прорекламировал новый острый куриный бургер Spicy Crispy Chicken Sandwich? В ролике Конор Макгрегор сообщает, что наконец-то нашел соперника, который может задать жару.

«Ох, этот куриный сэндвич реально возбудил меня, – говорит Макрегор в компании талисмана сети Burger King. – Не сомневайтесь, я уничтожу его».

В конце августа Конор Макгрегор провел бой с непобежденным американским боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Тогда чемпион UFC потерпел поражение в 11 раунде. Несмотря на это, сами участники заработали рекордные гонорары: свыше 300 миллионов долларов для Мейвезера и порядка 100 миллионов – для Макгрегора.

Также реклама с любым упоминанием курицы может выставить ирландца в неприглядном свете. Соперники любят сравнивать Макгрегора с цыплятами. Так, в октябре 2017 года боец ММА Тони Фергюсон обозвал спортсмена Макнаггетсами.

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