Конор Макгрегор пообещал уничтожить бургер

«Ох, этот куриный сэндвич реально возбудил меня, – говорит Макрегор в компании талисмана сети Burger King. – Не сомневайтесь, я уничтожу его».

В конце августа Конор Макгрегор провел бой с непобежденным американским боксером-профессионалом Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Тогда чемпион UFC потерпел поражение в 11 раунде. Несмотря на это, сами участники заработали рекордные гонорары: свыше 300 миллионов долларов для Мейвезера и порядка 100 миллионов – для Макгрегора.

Также реклама с любым упоминанием курицы может выставить ирландца в неприглядном свете. Соперники любят сравнивать Макгрегора с цыплятами. Так, в октябре 2017 года боец ММА Тони Фергюсон обозвал спортсмена Макнаггетсами.