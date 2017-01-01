Конец эпохи: Black Sabbath отыграли последний концерт

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Легендарная рок-группа Black Sabbath 4 февраля дала свой последний концерт, который состоялся в британском городе Бирмингеме, на родине музыкантов, передает hromadske.ua.

Лидер группы Оззи Осборн поблагодарил всех фанатов, которые поддерживают музыкантов уже более полувека.